CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki bir camiye yüksek elektrik faturası çıkarıldığını iddia etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'daki bir camiye yüksek elektrik faturası çıkarıldığını iddia etti

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa\'daki bir camiye yüksek elektrik faturası çıkarıldığını iddia etti

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Şanlıurfa Siverek Karakeçi Köyü Camisi'ne 65 bin TL fatura borcu çıkardığını iddia etti. Tanal, cami imamının faturayı ödeyebilmek için köy halkından para toplamaya çalıştığını söyledi. Tanal, DEDAŞ'ın camiye bu borcu çıkarmasının gerekçesinin bilinmediğini ve cami imamlarının fatura ve diğer giderler için cemaatten para toplamak zorunda bırakılmasının yanlış olduğunu belirtti.

02.05.2024 12:59
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(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Şanlıurfa Siverek Karakeçi Köyü Camisi'ne 65 bin TL fatura borcu çıkardığını iddia etti. Tanal, "Faturalar eline tutuşturulan cami imamı, köy halkından para istiyor. İmam, yüz yüze görüşemediği köylüleri ise telefonla arayarak, 'Faturaları ödeyemezsek caminin elektrikleri kesilecek. Elektrik faturalarının ödenmesi için desteğinizi bekliyoruz' diyor" dedi.

CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karakeçi Köyü Camisi'ne 65 bin TL elektrik borcu çıkarıldığını iddia etti. Tanal, cami imamının faturayı ödeyebilmek için köy halkından para toplamaya çalıştığını söyledi.

"İMAM 'ELEKTRİKLER KESİLECEK' DİYE KÖYLÜDEN PARA İSTİYOR"

Tanal, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyu gündeme getirdi. Tanal'ın açıklaması şöyle:

"Şanlıurfa halkının hayatını zindana çeviren özel elektrik şirketi DEDAŞ, Siverek Karakeçi Köyü Camisi için 65 bin TL'lik elektrik borç çıkardı.

Faturalar eline tutuşturulan cami imamı, köy halkından para istiyor. İmam, yüz yüze görüşemediği köylüleri ise telefonla arayarak, 'Faturaları ödeyemezsek caminin elektrikleri kesilecek. Elektrik faturalarının ödenmesi için desteğinizi bekliyoruz' diyor.

DEDAŞ'ın, neye dayanarak Siverek Karakeçi Köyü Camisi'ne bu borcu çıkardığı bilinmiyor. DEDAŞ yetkililerinin, borcun kaynağını soranlara, "Caminin elektrik abonesinin bulunmadığını, vergi numarası üzerine fatura düzenlendiği" bilgisini aktardığı iddia ediliyor.

DEDAŞ'ın fatura tanziminde bile şeffaflık yok. İbadet yeri olan camiye bu muameleyi reva gören DEDAŞ, vatandaşa neler yapmaz. İbadethaneler ücretsiz olduğu halde iktidar, yasal hükmü yerine getirmiyor. DEDAŞ karşısında iktidar, kanuna uyulmamasına bile göz yumuyor.

Diğer yandan cami imamlarının, fatura ve ibadethanelerin diğer giderleri için cemaatten para dilenmek zorunda bırakılması, hepimizi yaralıyor.

"PARA TOPLAMAK İMAMLARIN GÖREVİ DEĞİL"

İmamların görevi fatura ödemesi için para toplamak değil, cami ve mescitlerde dini hizmet sunmaktır.

Daha önce imamların karşılaştığı sorunlara ilişkin Meclis'e sunduğumuz araştırma önergesinde de belirttiğimiz gibi Diyanet, ödenek ayırmadığı için camilerin masrafları, imamların omuzlarına yüklenmektedir. Görevli oldukları caminin ihtiyaçlarının karşılanmasından, eksikliklerinin giderilmesinden sorumlu tutulan imam-hatipler, kaynak arayışı sürecinde maddi ve manevi olarak yıpranmaktadır. Cami imamları, atandıkları ibadethanenin eksikliklerini, cami cemaatinden para toplayarak, kişi ve kurumlardan bağış talep ederek, şayet var ise cami dernek ve vakıflarından destek alarak ya da kendi imkanlarıyla tamamlamaya çalışmaktadır.

Cami ses sistemleri, ihtiyaç duyulan hoparlör, megafon ve mikrofon gibi ekipmanlar bile cami imamları aracılığıyla temin ediliyor. Yeterli kaynak bulamayan cami imamları, ihtiyaç duyulan elektronik cihazları kendi maaşlarıyla satın almaktadır. Camilerin ihtiyaç ve masraflarının karşılanması adına ve müftülüklerin talimatıyla sürekli para toplanması, cami imamlarını rahatsız etmektedir. Cami cemaatiyle karşı karşıya gelen imamlar, zaman zaman 'Para isteyecek yüzümüz kalmadı' şeklinde isyanlarını dile getirmektedir."

Kaynak: ANKA

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