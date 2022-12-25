Eski danışmanından Meral Akşener hakkında gündem olacak sözler: Beştepe'de gizlice kiminle görüştünüz? - Son Dakika
Üye Girişi

Eski danışmanından Meral Akşener hakkında gündem olacak sözler: Beştepe'de gizlice kiminle görüştünüz?

25.12.2022 14:22

İYİ Parti'nin kurucuları arasında bulunan ve Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yenerer, "Sayın Akşener'e soruyorum. Yaklaşık 4 ay önce, samimi fotoğraflarınız da olan kişiyle Saray'da şok bir karşılaşma oldu mu?" dedi. Yenerer, Akşener'den bu görüşmeyi açıklamasını talep etti.

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ancak geçtiğimiz aylarda partisinden istifa eden Vedat Yenerer'den İYİ Parti Genel Başkanı hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

SARAY'A GİDİP GİTMEDİĞİNİ SORDU

Yenerer, Akşener'e "saray"a gidip gitmediğini ve orada eski İyi Partili birisiyle karşılaşıp karşılaşmadığını sordu: "Gazeteci olarak Sayın Akşener'e soruyorum. Yaklaşık 4 ay önce, samimi fotoğraflarınız da olan kişiyle (benim de iyi tanıdığım olan eski İyi partili kişiyle) "KAÇAK SARAY" dediğiniz yerde, kapalı kapılar ardında, ŞOK bir karşılaşma oldu mu? Cevap bekliyorum.."

YENERER'E ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Takipçileri ise ismi kapalı tuttuğu gerekçesiyle Vedat Yenerer'e tepki gösterdi. Çok sayıda kişi, Yenerer'in Akşener'in görüştüğü kişinin ismini açıklaması gerektiği yorumlarında bulundu.

Eski danışmanından Meral Akşener hakkında bomba sözler: Beştepe'de kimle görüştünüz?
YORUMLAR
500
İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz İYİ Parti lideri Akşener, kadınların üniversiteye girmesini yasaklayan Taliban'a sert tepki gösterdi: Bu insanlık suçunu asla kabul edemeyiz Akşener: 'Kadınlar siyasetin tam merkezidir' Akşener: 'Kadınlar siyasetin tam merkezidir'

Meral Akşener, İYİ Parti, Aksaray, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski danışmanından Meral Akşener hakkında gündem olacak sözler: Beştepe'de gizlice kiminle görüştünüz? - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Türkiye yıllar sonra tekrar Van'a odaklanacak! Yerel gazete manşetten duyurdu: Canavar geri döndü
15:10 Hasan Mezarcı yine gündemde! Noel'de doğum gününü kutladı, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" tezahüratı yaptı
15:02 Son seçim anketinde vatandaşa "Kılıçdaroğlu aday olsa kazanır mı?" sorusu yöneltildi! Sonuç en çok CHP'de gündem olacak
14:14 Eski danışmanından Meral Akşener hakkında gündem olacak sözler: Beştepe'de gizlice kiminle görüştünüz?
14:02 Servet değerinde teklifi kabul etmeyen Luis Suarez herkesi şaşkına çevirdi! İşte yeni kulübü
13:48 Sunucu Ece Erken, evine gelen doğal gaz faturasını görünce sosyal medyadan tepki gösterdi
13:05 Kuduz paniği tekrar ortaya çıktı! 3 köy karantinaya alındı, 6 ay boyunca devam edecek
13:07 Miçotakis'in Erdoğan'ı sinirlendirecek gizli planı ortaya çıktı! Deniz yetki alanlarını 12 mile çıkaracaklar
12:50 Çorum'da muhtar tarlasını sürerken av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
12:38 Dünya Kupası finalinde sahaya giren Nusret'e hiç ummadığı kişiden darbe! Yakın dostum diyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 15:36:29. #1.13#
SON DAKİKA: Eski danışmanından Meral Akşener hakkında gündem olacak sözler: Beştepe'de gizlice kiminle görüştünüz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement