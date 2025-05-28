İYİ Parti, TBMM başkan adayı olarak İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'nın belirlendiğini duyurdu.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cihan Paçacı'nın TBMM Başkanlığına adaylığı için gerekli evrakları TBMM'ye teslim etmiştir. Böylece partimizin TBMM Başkan Adayı Sayın Cihan Paçacı olmuştur" denildi.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin TBMM Başkan Adayı Cihan Paçacı - Son Dakika
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