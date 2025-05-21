İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepkilerin hedefi haline geldi. Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını gruba göndererek "Sana alacam bunu kral" şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.
Toktaş'ın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve seviyesiz olarak nitelendirildi. Paylaşım, başta kadınlar olmak üzere geniş bir kesimin tepkisini çekti.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet - Son Dakika
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