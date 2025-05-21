İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

İYİ Parti\'nin WhatsApp grubunda CHP\'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını parti grubuna gönderip ''Sana alacam bunu kral'' yazması büyük tepki topladı. Cinsiyetçi ifadesi sosyal medyada gündem olurken, Toktaş'a istifa çağrıları yapıldı.

21.05.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle tepkilerin hedefi haline geldi. Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını gruba göndererek "Sana alacam bunu kral" şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.

İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Toktaş'ın bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girerken, kullanıcılar tarafından cinsiyetçi ve seviyesiz olarak nitelendirildi. Paylaşım, başta kadınlar olmak üzere geniş bir kesimin tepkisini çekti.

İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Kendinize gelin, ayıptır.
  • Bunlar nasıl insan ya...
  • Bir anne olarak ben utandım.
  • Yazıklar olsun. Siyasetin geldiği noktaya bakın.

Hasan Toktaş, Milletvekili, İYİ Parti, Asu Kaya, Osmaniye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Halis demir:
    daha önce kendi evli barklı vekiliyle yatan genel bsşkanda gördük caape için çok önemlimi laiklik var 74 68 Yanıtla
  • Yalçın Koçyiğit:
    tam sondakika haber sitesine özgü bir haber... Şimdi bu haberi yayımlayınca ne olacak; İyi parti ile Chp seçmeni kavga edecek ve hoooppp oylar akpmh'pkk ya mı gidecek? Neden ucuz ve niteliği olmayan bir algı haberi yaparsınızki? Üstelik başlıkta ''İğrenç'' kelimesi kullanılmış... Oysa bu sondakika haber sitesinin akla gelmeyecek gerçek İğrençlikleri varken... 34 81 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    türkiye osmanlıdan bu yana bukadar edepsizi ve edepsizliği görmemiş ve yaşamamıştır 66 12 Yanıtla
  • Ahmet Yaman:
    Edep yahu 53 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    NE ÇEKERSEN DİLİNDEN ÇEKERSİN... 42 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    böyle bır duzen yoktur dimi 18 2 Yanıtla
  • engin7976744:
    İyi parti, iyi olmuş diyelim. çoğunun ağzı bozuk,özel hayatları çirkef ama adı İYİ parti 0 0 Yanıtla
  • Suleyman Dag:
    İYİ partili vekiller konuşurken mangalda kül bırakmıyorlar. Milliyetçilik ar namus ahlak konusunda demekki bunlar sahtekarlar. Bunlardan.milliyetci vatansever ülkücü olmaz ancak türkücü olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:55:36. #7.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.