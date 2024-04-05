İYİ Parti'de olağanüstü kongrenin 27 Nisan'da toplanması kararlaştırıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin Seçimli Olağanüsü Kongre yapacağını açıklamasının ardından milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Merkez Ek Bina'da basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Toplantıda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ve seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunulduğu öğrenildi.
İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, parti binasından ayrılırken basın mensuplarının "Kurultayda aday mısınız?" sorusuna, "Evet, sürecin içinde olacağız." yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da toplantıda adaylara ilişkin konuların gündeme gelmediğini vurgulayarak, "27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin olağanüstü büyük kongresi yapılacak." açıklamasını yaptı.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise 27 Nisan'da kongre yapılmasına yönelik bir çalışma olacağını söyledi. Basın mensuplarının "Siz de aday olacak mısınız?" sorusu üzerine Dervişoğlu, "Her kongrede bir şey olacağıma dair iddialar olabilir, benim bu konu ile ilgili söyleyecek bir şeyim yok." dedi.
"O zaman aday değilsiniz?" sorusunu Dervişoğlu, "Öyle bir şey demedim ama benim söyleyecek bir şeyim yok." diye yanıtladı.
Son Dakika › Politika › İYİ Parti Olağanüstü Kongresi 27 Nisan'da Toplanacak - Son Dakika
Fethiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni, Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Törene, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanı, sahil güvenlik komutanı, oda başkanları, STK temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek herkese iyi bayramlar ve tatiller diledi.
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlılarla birlikte yeni bir Yıldırım hikayesi yazacaklarını söyledi. Yeniden seçilen Başkan Yılmaz, Yıldırım için daha fazlasını yapmak için çalışacaklarını belirtti.
Mahalli idareler seçimlerinde ikinci kez Erbaa Belediye Başkanı seçilen Ertuğrul Karagöl, göreve başladı. Karagöl, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Erbaa'nın bütün mahalleleriyle birlikte Tokat'a ve ülkeye örnek olacaklarını belirtti.
Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, mazbatasını aldıktan sonra görevi devralarak hizmete başladı. Devir teslim töreninde konuşan Kul, Terme için çalışmaya devam edeceklerini ve ilçeyi hak ettiği yere getirmek için gayret göstereceklerini belirtti.
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