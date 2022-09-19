İYİ Partili Dikbayır: "Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişi okul kaydını yaptıramadı" - Son Dakika
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İYİ Partili Dikbayır: "Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişi okul kaydını yaptıramadı"

19.09.2022 16:01
İYİ Partili Dikbayır: "Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişi okul kaydını yaptıramadı"

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişinin okula kayıt yaptıramadığını söyledi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişinin okula kayıt yaptıramadığını söyledi.

Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğrenci yurtları konusundaki eksiklikleri dile getirdiklerini ancak iktidarın bunları dikkate almadığını ifade etti.

"Cumhur İttifakı'nın, imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan öğrencilerin vebalini taşıdığını" savunan Dikbayır, 105 bin 772 kişinin kira, barınma ve beslenme gibi sorunlar nedeniyle okula kayıt yaptıramadığını öne sürdü.

Nakliyeci, otobüsçü ve servisçilerin ekonomik zorluklar nedeniyle kazanç sağlayamadığını kaydeden Dikbayır, "Araçlarına yeni lastik alamıyorlar, kaplama lastik kullanıyorlar. Otobüslerde çift şoför çalıştıramıyorlar. Yurt genelinde trafik kazaların artmasının en önemli sebepleri bunlardır. Devletin otobüs ve servisçilere destek olması gerekiyor." diye konuştu.

İYİ Partili Dikbayır, fındık üreticisinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı bir şirketin insafına bırakıldığını iddia etti.

YORUMLAR
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Ümit Dikbayır: 105 Bin 772 Öğrencimiz Okuması Gereken Okullarda Okuyamıyor. Bunun Suçu, Vebali Bugün İktidarda Olan Cumhur İttifakı'ndadır Ümit Dikbayır: 105 Bin 772 Öğrencimiz Okuması Gereken Okullarda Okuyamıyor. Bunun Suçu, Vebali Bugün İktidarda Olan Cumhur İttifakı'ndadır
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Partili Dikbayır: 'Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişi okul kaydını yaptıramadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Dikbayır: "Üniversiteyi kazanan 105 bin 772 kişi okul kaydını yaptıramadı" - Son Dakika
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