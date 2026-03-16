İYİ Parti Siyaset Akademisi Açılıyor

İYİ Parti, yeni siyasetçiler yetiştirmek için Siyaset Akademisi'ni başlatıyor. İlk ders Dervişoğlu'ndan.

İYİ Parti'de başvuruları tamamlanan ve ilk dersi Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun vereceği Siyaset Akademisi ile Türk siyasetine yeni isimlerin kazandırılması hedefleniyor.

AA muhabirinin, parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz'ın koordinasyonunda kurulan akademi, 28 Mart'ta İYİ Parti Genel Merkezi'nde başlayacak.

Akademiye katılım için 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 300'ün üzerinde başvuru alınırken, ilk dönem için belirlenen 50 öğrenci, 8 hafta eğitim alacak.

Açılış dersi Genel Başkan Dervişoğlu'ndan

Türkiye'deki sorunlara çözüm önerisi getirmek, siyasete yeni yüzler kazandırmak, yeni bakış açıları ve söylemler geliştirmek amacıyla kurulan akademide, açılış dersini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu verecek.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki yeri ve Türkiye'nin geleceğine yönelik bakış açısını anlatacak.

Akademisyenler ve siyasetçiler tarafından verilecek eğitimler, her cumartesi yüz yüze yapılacak.

Bu süreçte öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türk Siyasi Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Yerel Yönetimler, Türk Milliyetçiliği, Küreselleşme, Dijital Çağ, Yeni Teknolojiler ve Yapay Zeka, Hukuk Devleti ve Anayasa, Türkiye'de Adalet Sistemi, Türkiye Ekonomisi, Kalkınma, Siyasal İletişim ve Hitabet, Milli Güvenlik, Sosyal Devlet gibi başlıklarda ders görecek.

Akademi gelecek yıl da devam edecek

Dersler, teorik çerçeve ve kavramsal analiz ile başlayacak, uygulama ve vaka analizi ile devam edecek. Sonrasında ise interaktif atölye, tartışma ve soru cevap bölümü yapılacak.

Eğitimlerde devamlılık gösteren, "Büyük Kriz Simülasyonu" dersini tamamlayan ve Türkiye'deki sorunlara yönelik politika öneri belgesi sunan katılımcılara başarı sertifikası verilecek.

İYİ Parti Siyaset Akademisi, yıl sonuna kadar sürecek ve 2027'de de devam edecek.

Diğer ders dönemleri ve başvuru kriterleri, partinin kurumsal internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: AA

