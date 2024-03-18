İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Çorum\'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu.
Zorlu, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından İYİ Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden Zorlu, burada partililerle bir araya geldi.
Daha sonra İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ve İYİ Partinin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin ile Hürriyet Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet eden Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Zorlu, ziyaretlerin ardından düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini söyledi.
Vatandaşların sesini her yerde duyurmaya devam edeceklerini belirten Zorlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Partinin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi.
Zorlu, şunları söyledi:
"Çorum'da uzun yıllardır bir siyasi partinin idaresinde belediyecilik yürütülüyor. Görebildiğimiz kadarıyla pek çok eksikler var. Elbette bu toprağa, bu memlekete taş üstüne taş koymuş herkesten Allah razı olsun ama dünya değişiyor. Çorum halkının sosyal devlet anlayışında çok ciddi eksilmeler olduğunu görüyoruz. Biz İYİ Parti olarak iyi belediyecilik vizyonumuzla buna hazırız ve diyoruz ki ekonomiyi düzelteceğiz, adaleti yeniden getireceğiz. Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil insanların cebinde, kalbindeki adaleti de bizim sağlamamız gerekiyor. Üçüncüsü de ülkemizin her yanını saran sığınmacı problemi, 10 milyonu aştı sığınmacı ve kaçak yabancı. Eğer buna bir çözüm bulamazsak, 2053 yılında ülkemizin nüfusunun yüzde 30'una yaklaşan noktaya gelecekler."
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.
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