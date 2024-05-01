İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, partinin 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararının ardından yaşanan sorunlar ve kopmalar nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasıyla birlikte Trabzon İYİ Parti Yönetim Kurulu'ndan 62 üye de görevlerinden istifa etti.

01.05.2024 15:55
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İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, görevinden istifa etti.

Fatma Başkan, İYİ Parti İl Başkanlığı salonunda düzenlediği basın toplantısında, canla başla çalışan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İYİ Partinin 2024 yerel seçimlerine hür ve müstakil girme kararı aldığını, bunun oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla alınan bir karar olduğunu belirten Başkan, bunun akabinde partide sorunlar ve kopmalar ortaya çıktığını, partinin oylarının gün gün eridiğini savundu.

Başkan, partiye zarar vermemek adına Genel Merkezin aldığı kararları uyguladıklarını ifade ederek, "Ancak İYİ Parti olarak sınırlı il ve ilçeler dışında, ülke genelinde ağır bir hezimete uğradık." dedi.

Seçimin ardından Genel Başkan Meral Akşener'in kongre kararı alarak aday olmayacağını belirttiğini anımsatan Başkan, şunları kaydetti:

"İYİ Parti için tekrar bir çıkış yakalama fırsatı vardı. Partimizin çok değerli üç ismi kongrede adaylığını açıkladı. Bunlardan birisi de şehrimizin gururu, bakanımız Sayın Koray Aydın'dı. Biz kendisini destekledik. Zaten Trabzon teşkilatına yakışan da buydu. Fakat İYİ Parti Olağanüstü Kongresi'nde böyle olmadı. İYİ Partililerin oyları ve emekleri ile siyaset yapan ve partimize umut olan Sayın Koray Aydın'la dostluk yapıp yol yürüdüğü halde desteklemeyenler oldu. Artık yaşanan bu olaylardan sonra sağlıklı bir çalışma ortamı kalmadığını düşünüyorum. Bugün itibarıyla yürütmüş olduğum İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak istiyorum."

Fatma Başkan, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti ailesine başarılar dileyerek, "Şimdiye kadar benimle yol yürümüş il yönetim kurulu üyelerime, ilçe başkanlarıma, teşkilat mensuplarıma ve partimize gönül veren herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trabzon'da İYİ Parti Yönetim Kurulu'nun 40'ı asıl, 40'ı yedek 80 üyeden oluştuğu, bu üyelerden 62'sinin görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan Görevinden İstifa Etti - Son Dakika

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