İYİ Partili başkan yardımcısının Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti - Son Dakika
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İYİ Partili başkan yardımcısının Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti

17.11.2022 00:52
İYİ Partili başkan yardımcısının Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etmesinin ardından, "Ülkemizin kendisinden çok şey beklediği Mansur Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Adı muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı için geçenler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dikkat çeken ziyaretçileri vardı.

TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISIYLA GÖRÜŞTÜ

Mansur Yavaş, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Behçet Saatcı'yı makamında kabul etti.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Görüşme sonrası Saatçı'nın sözleri de hayli dikkat çekti. Saatçı, "Ülkemizin kendisinden çok şey beklediği Mansur Başkanımızı ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

"ADAY OL" BASKISI YAPIYORLAR İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş ve İYİ Parti hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre İYİ Partili bir grubun Mansur Yavaş'a giderek "Aday olun" dediği öne sürülmüştü. Hatta İYİ Parti lideri Akşener'in de Yavaş'a "Biz arkanda dururuz" diyerek destek verdiği kulislere yansımıştı.

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Son Dakika Politika İYİ Partili başkan yardımcısının Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili başkan yardımcısının Mansur Yavaş'ı ziyareti sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti - Son Dakika
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