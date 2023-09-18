İYİ Partili Bilge Yılmaz\'ın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri, Kaftancıoğlu\'nu kızdırdı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çı kar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar." dedi. Bu sözlere sert tepki veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ DÜRÜST VE ŞEFFAF YÜRÜTÜLMEDİ"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya platformu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert sözlerle yüklendi. Yılmaz, "Partiler ve siyasi aktörler seçim sonrası yeni yollar arayışında. Burada doğruyu bulabilmek için teşhisin doğru yapılması şart. Kolay kazanılacak bir seçimi yanlış strateji yüzünden kaybettik. Peki bu strateji neden yanlış inşa edildi? Aslında cevap çok basit. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki çıkar grupları, kendi geleceklerini milletimizin menfaatlerinin önüne koyarak kendi çarklarını döndürecek şekilde ittifakı tasarladılar. Süreç dürüst ve şeffaf bir şekilde yürütülmedi. Son düzlükte ortakların yapıcı önerilerini reddeden bir tek adam dayatmasıyla ardı ardına hatalar yapıldı. Ve seçim AK Parti'ye adeta hediye edildi." dedi.

"AÇIKLAMANIZI İSTEMEK BİREYSEL HAKKIM"

Bu açıklamaya CHP kanadından ilk yanıt ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu'nun birçok programında hazır bulunan Kaftancıoğlu, "Görev alsaydı ekonominin düzlüğe çıkması konusunda büyük katkıları olacağına inandığım Bilge Hoca, tanıdığım kadarıyla elinde somut bir veri olmadan yorum yapmayacak bir nosyondan geliyor. Bilge Hocam; Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki kişilerden biri olarak; 'hangi çıkar grubunun' parçası olduğumu açıklamanızı istemek de bireysel hakkım diye düşünüyorum." dedi.