"İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi - Son Dakika
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"İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi

29.09.2022 16:39

İYİ Partili bir heyetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı teklifi götürdüğü iddialarına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi. ABB Sözcüsü Memduh Gültekin açıklamasında, "Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir canlı yayında "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylıklarına itirazımız yok" ifadeleri kullanmasının ardından 6'lı masanın adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar yeniden alevlendi.

"İYİ PARTİLİ BİR GRUP, YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ GÖTÜRDÜ"

Son olarak Halk TV yazarı İsmail Saymaz, köşesinde Altılı Masa'da son günlerde yaşananları ele aldı. Yazısında haber kaynaklarının kendisine aktardığı iddiaları da gündeme getiren Saymaz, "İYİ Partili bir grup aday olması için Yavaş'a teklif ve telkinde bulundu." diye yazdı. İsmail Saymaz'ın yazısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ABB: BÖYLE BİR GÖRÜŞME OLMADI

Gültekin, Saymaz'ın yazısında yer alan iddiaların doğru olmadığını kaydetti: "Bir haber kaynağının Gazeteci Sn. İsmail Saymaz'a Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır."

YORUMLAR
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti' iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi - Son Dakika
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