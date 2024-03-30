İYİ Parti\'nin Ordu adayı Enver Yılmaz\'ın "Seçim öncesi evrakları yakıyorlar" iddiası

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, pazar günü yapılacak yerel seçime saatler kala X'teki sosyal medya hesabından, yeşil iş montu giymiş bazı kişilerin, çok sayıda kağıdı yaktığı bir video paylaştı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT'in logosunun yer aldığı bir araçtan atılan kağıtların yakıldığı videoyu paylaşıp duruma tepki gösteren Yılmaz, "Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var? Yangından alelacele neyi kaçırıyorsunuz? Bu evrakları neden ateşe attınız?" ifadelerini kullandı.
Yılmaz paylaşımında, "Neden bir kamyonet dolusu evrakı, kağıdı geri dönüşüme vermek yerine yakmayı tercih ettiniz? Yoksa bu çuvalların içerisinde şaibeli ihaleleriniz, belli gruplara sağladığınız rant evrakları mı var? Bu evrakların içerisinde kamuoyundan gizlediğiniz ne var?" dedi.
İYİ Partili Yılmaz, "Günlerdir meydanlarda dile getirdiğim usulsüzlüklerinizin, yolsuzluklarınızın ortaya çıkmasından mı korktunuz? Tüm savcıları göreve davet ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORKENT A.Ş. acil incelensin. Ordu bu harami düzeni hak etmiyor." şeklinde konuştu.
Şüpheli görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Yılmaz, "O yakılan sadece bir bölümü. Bunun önü ve arkası da var. O görmüş olduğunuz kamyonetin içi tamamen evrak dolu." dedi. 2 ay önce adaylığı gündeme geldiğinde kamuoyuna bazı sorular yönelttiğini belirten Yılmaz, "Otogar alanına ne yapıyorsunuz? O projeyi kamuoyuyla paylaşır mısınız? Projede ne var, hala kimse bilmiyor." ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Yılmaz paylaşımının devamında şunları söyledi:"Büyükşehir belediyesinin defterleri, evrakları, resmi hesapları, sosyal medya hesapları, bilgisayarları, hard diskleri şu anda yakılıyor, imha ediliyor, kaçırılıyor, virüs atılmak suretiyle kontrollerinin sağlanmaması yönünde tedbir alınmaya gayret gösteriliyor. Bu panik niye? Neyi saklıyorsunuz?"
Son Dakika › Politika › İYİ Parti'nin Ordu adayı Enver Yılmaz'ın 'Seçim öncesi evrakları yakıyorlar' iddiası - Son Dakika
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde düzenlenecek olan Açık Yer Toplantısı sebebiyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Saat 12.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anavatan Caddesi'nin Kızlarpınarı Caddesi, Özyurt Caddesi ve Gülbaba Caddesi keşişimi ile buraya açılan sokaklar tamamen kapalı olacak.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atılmaması gerektiğini belirtti. Turan, Türkiye'de büyük adımların atıldığını ve destek istediği adaylarla birlikte güvenoyu olacak adımların atıldığını ifade etti. Ayrıca, muhalefeti eleştirerek, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler öncesinde vatandaşlara hitap etti. Özhaseki, geçmişte yapılan hizmetlerin birkaç misli fazlasını gerçekleştirdiklerini belirtti ve Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Ayrıca, Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini ve belediyecilikte çığır açtıklarını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da yeni dönemde kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmaların başlanacağını ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim kampanyası sürecinde İstanbul vizyonlarını paylaştıklarını ve tüm İstanbulluları birlikte yol yürümeye davet ettiğini söyledi. Kurum, deprem riskini ortadan kaldırmak, ulaşımın afetlere hazırlanmasını sağlamak ve sosyal destek projelerini sürdürmek gibi öncelikli projelerini anlattı. Ayrıca, gerçek belediyeciliğin İstanbul'a geleceğini vurgulayarak, 31 Mart'ta sandığa giderek İstanbul'un geleceği adına bir karar vereceklerini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i çağlar atlatmayı ve Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Seçim çalışmalarını sürdüren Dağ, Bayındır'da düzenlenen mitingde konuştu ve yeni hastane müjdesi verdi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i çağlar atlatmayı hedeflediklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Bayındır'a yeni bir hastane yapacaklarını müjdeledi.
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