İYİ Partili Erhan Usta, 2027'de faiz ödemelerinin 71 milyar dolara çıkacağını söyledi - Son Dakika
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İYİ Partili Erhan Usta, 2027'de faiz ödemelerinin 71 milyar dolara çıkacağını söyledi

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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2027 bütçesini 'faiz bütçesi' olarak nitelendirdi; faiz ödemelerinin 2018'de 15,4 milyar dolardan 2027'de 71 milyar dolara çıkacağını söyledi. Usta, milletin hükümetten ve bütçeden beklentisi kalmadığını iddia etti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Milletin artık hükümetten de bütçeden de bir beklentisi kalmadı." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu ve gelecek hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerin başlayacağını anımsattı.

Son yıllarda açıklanan bütçelerin milletin hiçbir derdine çare olmadığını iddia eden Usta, "Bütçenin bir heyecan yaratmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü milletin artık hükümetten de bütçeden de bir beklentisi kalmadı. Hiçbir şekilde toplumun gündemini bu bütçe maalesef meşgul etmedi. Oysaki bütçeler hükümetlerin en büyük silahlarıdır, aracıdır. Ekonomiye müdahale anlamında, toplumun sorunlarını giderme anlamında en önemli aracı olan maliye politikasının, bütçenin bir heyecan yaratmaması bir ülkede zaten başlı başına bir sıkıntıdır." ifadelerini kullandı.

Bütçeyi "faiz bütçesi" olarak tanımlayan Usta, "2018'de bütçeden faize ödenen para 15,4 milyar dolarken 2027 bütçesinde bu 71 milyar dolara çıkıyor. Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini göstermek açısından çok önemli bir göstergedir bu faiz ödemeleri." diye konuştu.

Kaynak: AA
MilletvekiliErhan UstaİYİ PartiPolitikaEkonomiSamsunSon Dakika

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