İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki "Alevi" çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler

2023 seçileri için geri sayım devam ederken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili ismi en çok telaffuz edilen isim hiç kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarıyla ilgili İYİ Partili isimden gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.

ALEVİLİK VURGUSU YAPTI

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, konuk olduğu bir programda Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmalarıyla ilgili "İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil. Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm" şeklinde konuştu.

AKŞENER'E SESLENDİ: UYGUN BİR ADAY SEÇECEKTİR

Açıklamasının devamında Kılıçdaroğlu dışında farklı bir ismin aday çıkması gerektiğini ifade eden Oral, "Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Büyük tartışma yaratan bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti cephesinden ilk açıklama geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medyadan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın açıklamalarıyla ilgili olarak "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." açıklamasını yaptı.