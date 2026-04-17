Mihalgazi Belediye Başkanı\'na hakaret olayının ilk duruşması görülüyor

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret ettiği sosyal paylaşım üzerine açılan davanın ilk duruşması bugün görülürken, geleneksel giyimli çok sayıda kadın adliyeye geldi.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya platformu X'te 'MEKorkmazTR' rumuzlu hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine bir paylaşım yapmıştı. Kamuoyunda geniş tepki uyandıran paylaşımın ardından hakkımda 'Halkı kin ve düşmanlığa tahri' suçundan resen soruşturma başlatılan Korkmaz, Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri akabinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Olayla ilgili davanın ilk duruşması, bugün Eskişehir Adliyesi'nde görülüyor. Şu anda duruşma devam ederken, mahkeme salonunda olan Başkan Güneş'e destek olmak isteyen geleneksel giyimli çok sayıda kadın adliyeye geldi. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da Başkan Güneş'e destek olmak için adliyeye gelen isimler arasında.

Duruşma bittikten sonra Başkan Güneş'in gazetecilere açıklama yapması bekleniyor. - ESKİŞEHİR