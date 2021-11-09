İYİ Partili Paçacı: Tek taraflı siyaset doğru değildir - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Lütfü Türkkan için idam sehpası kuranlar maalesef şehit yakını olma özelliğini istismar ederek bir partinin genel başkanına küfretmeyi kendinde hak gören kişiyi kutsayamaz. Tek taraflı bir siyaset doğru değildir" dedi.

İYİ Partili Cihan Paçacı, TBMM'de partisinin grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesiyle başlayan sürecin sorulması üzerine Paçacı, şimdiye kadar söyleyecek sözü olmayanların, kutsal değerleri istismar ederek siyaset yaptıklarını öne sürerek, "Maalesef şehitlerimiz ve yakınları istismar edilerek siyaset yapılıyor. Lütfü Türkkan'ın yaptığı tabii ki yanlıştır. Bir kızgınlık ve öfke anında ağzından çıkmış bu küfür kabul edilemez" dedi.Lütfü Türkkan'ın, profesyonel bir provokatörün tuzağına düştüğünü savunan Paçacı, "Lütfü Türkkan için idam sehpası kuranlar maalesef şehit yakını olma özelliğini istismar ederek bir partinin genel başkanına küfretmeyi kendinde hak gören kişiyi kutsayamaz. Yani, tek taraflı bir siyaset doğru değildir. Lütfü Türkkan özür dilemiştir, görevinden istifa etmiştir. Ancak biyolojik olarak şehit yakını olan bir kişinin, bir partinin genel başkanına küfretme hakkı da yoktur. Lütfü Türkkan ile ilgili karar dün alınmıştır. 'Daha neler göreceksiniz, neler' filminin bir sahnesi yaşanmıştır. Her geçen gün oyu yükselen İYİ Parti'ye bakalım bundan sonra daha neler yaşatmaya çalışacaklar. Hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.