İYİ Partili Yaşar: "Yaş çay fiyatının 7 lira olarak açıklanması hayal kırıklığı yarattı"ankara - Son Dakika
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İYİ Partili Yaşar: "Yaş çay fiyatının 7 lira olarak açıklanması hayal kırıklığı yarattı"ankara

20.06.2022 10:41

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, artan maliyetler karşısında 7 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatlarının hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, artan maliyetler karşısında 7 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatlarının hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Yaşar, Karadeniz Bölgesindeki bazı illerin İYİ Partili il başkanlarıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uygulanan yanlış politikalar karşısında çay üreticilerinin bu yıl da mağdur olduğunu ileri sürdü.

Çay üretiminde temel maliyetlerden gübrenin fiyatının yüzde 200, nakliyenin yüzde 250, işçilik ücretlerinin de yüzde 100'ün üzerinde arttığını ifade eden Yaşar, "Bu ekonomi ortamında yaş çay fiyatının 7 lira olarak açıklanması üreticide hayal kırıklığı yarattı." dedi.

Yaş çay fiyatının destekleme primi ile birlikte 10 lira olması gerektiğini söyleyen Yaşar, üretim maliyetleri ve temel mutfak masraflarıyla karşılaştırıldığında açıklanan fiyatın, enflasyon karşısında üreticinin ezilmesine neden olacağını savundu.

Marketlerde kuru çay fiyatının 70 liranın üzerinde olduğuna işaret eden Yaşar, "Türk çayı dünyadaki çay lezzetlerinden oldukça farklıdır. Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin'de toplam 787 bin dekar alan üzerinde yaklaşık 182 bin üretici aile tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla 2 milyona yakın insanın ekmek kapısıdır. Çaydaki yanlış politikalarla üreticiyi küstürmeyelim. Toplumun vazgeçilmezi, mutluluğumuzun, hüznümüzün yaveri, yalnızlığımızın dostu olan çayımıza sahip çıkalım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Yaşar: 'Yaş çay fiyatının 7 lira olarak açıklanması hayal kırıklığı yarattı'ankara - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Yaşar: "Yaş çay fiyatının 7 lira olarak açıklanması hayal kırıklığı yarattı"ankara - Son Dakika
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