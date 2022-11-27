Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına İYİ Partiden son nokta: Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına İYİ Partiden son nokta: Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür

27.11.2022 11:08

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Tayyip Bey karşısında Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor" şeklindeki sözleriyle başlayan ve CHP'li Engin Altay'ın, "Akşener kulağını çekmeli" diyerek katıldığı tartışmaya son noktayı koyan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Fikir zenginliğini esas alan bir partiyiz. Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte muhalefet partilerinin aday olarak kimi göstereceğine yönelik tartışmalar da alevlendi. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Tayyip Bey karşısında Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını dile getirmişti.CHP'li Engin Altay'ın ise "Akşener kulağını çekmeli" diyerek katıldığı tartışmaya noktayı İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu koydu.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE ÖNEM VERİYORUZ"

Zorlu, düşünce özgürlüğüne önem verdiklerini vurguladı. Zorlu, "Biz özgürlükçü, fikirlerin zenginliğini esas alan bir çoğulcu parti meydana getirmeye çalışıyoruz. Sayın Ağıralioğlu'nun açıklaması kendi şahsi görüşüdür" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, cuma günü Karar TV'de yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili daha önceki sözlerine açıklık getiren Ağıralioğlu, "Sağ seçmen biraz endişelidir, oy geçişkenliklerinde birazcık kapalıdır, bu isteksizliği görmemiz lazım. Bu kıymetli ve küçük bir endişe yani kaybetme korkusu. Kaybedebiliriz endişesini dillendirdim. Özensiz davranırsak kaybedebiliriz. Zannedersiniz ki Tayyip Erdoğan'ı tahammülsüzlükle suçlayanlar hoşgörü abideleri. Bunların içlerinden bir canavar çıkıyor hemen. Ben sağ seçmenin isteksizliği var diyorum herkesin eli belinde" dedi.

'TAYYİP BEY EN ÇOK KILIÇDAROĞLU'NU ADAY OLARAK GÖRMEK İSTİYOR'

Programın sunucu Gülay Erdemli'nin "O zaman da Yavuz Ağıralioğlu AKP'ye kompliman yapıyor diyorlar" sözleri üzerine Ağıralioğlu, şu karşılığı verdi:

"Peki en çok Tayyip Bey'in görmek istediği aday kim? Konuşmalarından çıkardığımız, yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu kabil bir eleştirinin merkezinde oturacak olsam böyle bir eleştiride, kaygıda niye bulunayım ki? Yani Tayyip beyin en çok görmek istediği aday Sayın Kılıçdaroğlu'ysa benim sizin dediğiniz ithamın altında olmamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi yani bunu görmemiz lazım falan diyorum. Oo Yavuz Ağıralioğlu, iktidar cenahının kulisini şey yapıyor. İktidar cenahının kulisi en çok görmek istediği adayı, en çok görmek istediği şekilde, böyle karşısında muhatap görmek istiyor."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına İYİ Partiden son nokta: Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmalarına İYİ Partiden son nokta: Vekilimizin açıklaması şahsi görüşüdür - Son Dakika
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