İYİ Partinin Mahalli İdareler Seçimleri Kampanyası Baskılar Yüzünden Gecikti

İYİ Partinin 29 Ocak'ta başlatılması planlanan mahalli idareler seçimlerine yönelik kampanyasının, partinin anlaştığı şirketin, belediyelerden gördüğü baskı sebebiyle billboardlara yansımadığı öne sürüldü.
İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamada, partinin 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik, "Mecbur Değilsin" sloganlı ön kampanyasını, planladığı tarihten gecikmeli olarak başlattığı belirtildi.
Açıklamada, "29 Ocak 2024 tarihinde başlatılması planlanan kampanya, İYİ Partinin anlaştığı şirketin belediyelerden gördüğü baskı sebebiyle billboardlara yansımadı." ifadeleri kullanıldı.
Asılamayan billboardların İYİ Partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız, normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar..."
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından peş peşe açıklama yapan siyasiler, karara tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
Son Dakika › Politika › İYİ Partinin Mahalli İdareler Seçimleri Kampanyası Baskılar Yüzünden Gecikti - Son Dakika
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