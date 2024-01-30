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İYİ Partinin Mahalli İdareler Seçimleri Kampanyası Baskılar Yüzünden Gecikti - Son Dakika
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Politika

İYİ Partinin Mahalli İdareler Seçimleri Kampanyası Baskılar Yüzünden Gecikti

İYİ Partinin Mahalli İdareler Seçimleri Kampanyası Baskılar Yüzünden Gecikti

İYİ Parti, 29 Ocak'ta başlatılması planlanan mahalli idareler seçimlerine yönelik kampanyasının, belediyelerden gördüğü baskılar sebebiyle billboardlara yansımadığı iddia edildi. Parti, kampanyayı gecikmeli olarak başlattığını duyurdu ve asılamayan billboardların resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını belirtti. Şirketin İstanbul'dan aldığı telefon baskısı nedeniyle kampanyanın içeriğini görenlerin engellemek istediği ifade edildi.

30.01.2024 18:41
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İYİ Partinin 29 Ocak'ta başlatılması planlanan mahalli idareler seçimlerine yönelik kampanyasının, partinin anlaştığı şirketin, belediyelerden gördüğü baskı sebebiyle billboardlara yansımadığı öne sürüldü.

İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamada, partinin 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik, "Mecbur Değilsin" sloganlı ön kampanyasını, planladığı tarihten gecikmeli olarak başlattığı belirtildi.

Açıklamada, "29 Ocak 2024 tarihinde başlatılması planlanan kampanya, İYİ Partinin anlaştığı şirketin belediyelerden gördüğü baskı sebebiyle billboardlara yansımadı." ifadeleri kullanıldı.

Asılamayan billboardların İYİ Partinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde yaşayan değerli vatandaşlarımız, normal şartlar altında, bu sabah uyandığınızda sokaklarda bu boş billboardları değil, İYİ Parti olarak başlattığımız seçim ön kampanyamızın billboardlarını görecektiniz. Ama ne yazık ki billboardlarımızı asması için anlaşmış olduğumuz şirket, birkaç gündür İstanbul'dan almış olduğu telefonların yoğun baskısına daha fazla dayanamamış... Kampanyamızın içeriğini görenler, büyük bir telaş içerisinde engel olmak istemiş. Ancak bunu yapanlar bir şeyi unutmuşlar… Bizim hangi şartlarda kurulan bir parti olduğumuzu unutmuşlar..."

Kaynak: AA

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