İzlanda Başbakanı’ndan Trump’ın harita paylaşımına sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzlanda Başbakanı’ndan Trump’ın harita paylaşımına sert tepki

İzlanda Başbakanı’ndan Trump’ın harita paylaşımına sert tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Trump’ın İzlanda’yı ABD toprağı olarak gösteren harita paylaşımını “saçma” ve hakaret olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Gunnarsdottir, ABD’nin İzlanda Büyükelçisi Billy Long’u bakanlığa çağırarak paylaşımın “tamamen kabul edilemez” olduğunu iletti.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın İzlanda'yı ABD toprağı olarak gösteren paylaşımına yönelik, "Devletlerin egemenliğiyle alay etmenin komik veya normal bir yanı yok" dedi.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Grönland, İzlanda ve Orta Amerika'nın ABD bayrağıyla kaplı olduğunu gösteren bir harita paylaşmasına tepki gösterdi. Başbakan Frostadottir, görüntünün ilettiği mesajın "saçma" olduğunu ve İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara hakaret olduğunu belirtti. Frostadottir, "Devletlerin egemenliğiyle alay etmenin komik veya normal bir yanı yok" ifadesini kullandı.

ABD Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ise İzlanda'nın ABD'ye paylaşımın "tamamen kabul edilemez" olduğu konusunda net bir mesaj gönderdiğini söyledi. İzlanda'nın kendi geleceğinden sorumlu egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirten Gunnarsdottir, hiçbir ülkenin İzlanda'nın bağımsızlığını veya egemenliğini nasıl ele alacağına karar veremeyeceğini vurguladı. Gunnarsdottir, "Eğer bu bir şaka ise, o zaman kötü bir şakadır" dedi. Gunnarsdottir, Trump'ın paylaşımının ardından pazartesi günü ABD'nin İzlanda Büyükelçisi Billy Long'u görüşmeye çağırdığını belirterek İzlanda'nın tutumunun büyükelçiye açıkça iletildiğini dile getirdi.

Long, geçtiğimiz ay ABD'nin İzlanda Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dış Politika, ABD Başkanı, Politika, İzlanda, Son Dakika

Son Dakika Politika İzlanda Başbakanı’ndan Trump’ın harita paylaşımına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı
İmamoğlu davasında oğlu kürsüde Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Seçim sonuçları Almanya’yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

15:30
Makas açılıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz
Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
15:17
Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı
15:16
Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor
Süper Lig devi olağanüstü seçime gidiyor
15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 15:45:24. #.0.3#
SON DAKİKA: İzlanda Başbakanı’ndan Trump’ın harita paylaşımına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement