İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında arbede

18.04.2026 10:31  Güncelleme: 10:32
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde muhalefet temsilcilerine söz verilmeden oylamaya geçilmesi gerginliğe neden oldu. Oylama sırasında meclis üyeleri arasında arbede yaşandı.

Nisan ayı meclis toplantısının üçüncü birleşiminde 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Başkan Tugay'ın konuşmasının ardından oturumu yöneten Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, faaliyet raporunu oylama kararı aldı.

Muhalefet partisi grup başkanvekillerinin konuşma yapmasına izin verilmeden oylama sürecine geçilmesi mecliste tartışma başlattı. MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Başkan Tugay'ı eleştirirken, CHP ve AK Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı ve arbede çıktı.

Yaşanan tartışmaların ardından Başkan Cemil Tugay meclis salonunu terk etti. Tugay'ın ayrılmasıyla meclis üyeleri arasındaki gerilim daha da tırmandı. Tartışmalara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı faaliyet raporu, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla meclisten geçti. - İZMİR

Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası Kritik düzenlemeler Resmi Gazete’de Bedelli askerlik, sigortalar, KDV istisnası! Kritik düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor 5’i yoğun bakımda Okul saldırısında yaralanan 8 öğrencisinin tedavisi devam ediyor! 5'i yoğun bakımda
Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar Böyle yakalandılar Kod adıyla gizlenseler de MİT’ten kaçamadılar! Böyle yakalandılar
Okul saldırganı İsa Aras’ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı Okul saldırganı İsa Aras'ın cesedini teşhis eden rehber öğretmeni: Ekran bağımlılığı vardı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
