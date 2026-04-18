İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında arbede

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı faaliyet raporu görüşmelerinde, muhalefet partisi temsilcilerine söz verilmeden oylamaya geçilmesi üzerine üyeler arasında arbede yaşandı.

Nisan ayı meclis toplantısının üçüncü birleşiminde 2025 yılı faaliyet raporu görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Başkan Tugay'ın konuşmasının ardından oturumu yöneten Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, faaliyet raporunu oylama kararı aldı.

Meclis üyeleri arasında arbede

Muhalefet partisi grup başkanvekillerinin konuşma yapmasına izin verilmeden oylama sürecine geçilmesi mecliste tartışma başlattı. MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, Başkan Tugay'ı eleştirirken, CHP ve AK Partili üyeler arasında gerginlik yaşandı ve arbede çıktı.

Faaliyet raporu oy çokluğuyla geçti

Yaşanan tartışmaların ardından Başkan Cemil Tugay meclis salonunu terk etti. Tugay'ın ayrılmasıyla meclis üyeleri arasındaki gerilim daha da tırmandı. Tartışmalara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı faaliyet raporu, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla meclisten geçti. - İZMİR