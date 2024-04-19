İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su Bedellerinde İndirim Yapacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk birleşiminde, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı ikinci meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında düzenlendi. 16 Nisan'da düzenlenen İlk meclis toplantısında, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi sunulmuş, önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edilmişti.
Karara bağlandı
Komisyondan gelen değerlendirmeler sonucu, Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk birleşiminde görüşülen 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oybirliği ile geçti. - İZMİR
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