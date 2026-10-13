İzmir Büyükşehir Meclisi, Yeni Parti katılmayınca İZBAN\'da 90 dakikayı görüşemedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısı, Yeni Parti meclis üyelerinin katılmaması ve yeter sayısının bulunmaması üzerine yapılamadı. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Bu meclise gelirsiniz, Cemil Bey'in kararıyla ilgili eleştiriniz varsa bu mecliste dile getirirsiniz. Önemli olan İzmir'dir, İzmir'in sorunlarının çözümüdür. Cemil Tugay'a, partimize gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz; hoş geldin diyoruz. Bizim tek bir gündemimiz var, İzmir'in sorunlarının çözümüdür" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeni Partili meclis üyelerinin oturuma katılmaması üzerine İZBAN'da 90 dakika uygulamasının getirilmesi başta olmak üzere başkanlık makamından gelen önergeler görüşülemedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumu 15 Ekim 2025 Perşembe günü saat 18.00'e erteledi.

Mecliste yaşananların ardından Cumhur İttifakı adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar basın açıklaması yaptı.

"Meclisi çalıştırılmaz hale getirmişlerdir"

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Bugün İzmir için esasında önemli bir meclis toplantısı vardı. Siyasetin temeli, millete hizmet. Doğal olarak İzmir'in sorunlarının görüşüldüğü ve çözümün odağı olan nokta İzmir'in Büyükşehir Belediyesi Meclisi'dir. Yeni Partili arkadaşlar çoğunluk bizde anlayışıyla meclisi açmayarak yeter sayısı kararına başvurarak bugün meclisi çalıştırılmaz hale getirmişlerdir. Arzu ederiz ki ilerleyen günlerde İzmir'in birikmiş sorunları noktasında geldiğimiz bu süreçte görevlerini yerine getirirler ve meclise gelirler" şeklinde konuştu.

"Kısır siyasetle İZBAN'da 90 dakika uygulamasına engel oldular"

Hakan Yıldız, "Bugün mecliste çok önemli bir kararı esasta geçirecektik. Neydi? 90 dakika. Bugün 90 dakika, İZBAN'ın 90 dakikaya dahil olmasıyla ilgili bir başkanlık önergesi vardı. Bugün meclis toplanmış olsa ara verilerek bu kararı geçirecektik. Bundan kim kazançlı olacaktı? Değerli İzmirliler İZBAN'ı kullanırken 90 dakikadan faydalanır hale gelecekti. Bugün kendi siyasi bakışlarıyla, kendi kısır siyasi anlayışlarıyla meclisi çalışmaz hale getirerek İzmirliyi daha 'dakika bir gol bir' 90 dakikadan çıkartma eğilimine devam ettiler. Ancak perşembe günü inşallah meclis toplanacak, yeter sayısı sıkıntısı yok. O gün Yeni Partili arkadaşlar umut ederim mecliste ve İzmir'in sorunlarını konuşmaya buraya gelirler. Demokrasi denilen şey budur. Bu meclise gelirsiniz, Cemil Bey'in kararıyla ilgili eleştiriniz varsa bu mecliste dile getirirsiniz. Bu mecliste ifade edersiniz, İzmir'in demokrasi kültürüne yakışır bir şekilde de bu mecliste biz de gerekli cevabı veririz. Ancak kısır siyaseti, sokağa taşıma eylemlerinden vazgeçmeleri lazım. Yeni Partili arkadaşlar sonuçlara odaklanıyorlar. Sonuçtan önce nedenlere bakmak lazım. Bugün nedeni bir kez daha gördük. Yani dertleri İzmir olsaydı bugün bu salonda olurlardı. Oysa dertleri kavga, gürültü ve kargaşa. Bence bundan vazgeçmek lazım" diye konuştu.

"Tek bir gündemimiz var, İzmir'in sorunlarının çözümü"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın basına verdiği ifadelerde kullandığı İzmir'e hizmet mesajlarına vurgu yapan Yıldız, "İzmir'in çok ciddi kronik sorunları var değerli arkadaşlar. ve biz bunların 2,5 yıl boyunca bu mecliste dile getirdik. Tüm arkadaşlarım, tüm meclis üyesi arkadaşlarımız bu sorunların çözümünün tarafı olmak istiyor. Kaldı ki 2,5 yıl boyunca meclise gelen kararların yüzde 96'sını oy birliği yaptık. Eleştirsek de İzmir için 'evet' dedik. Biz perşembe günü meclisteyiz, meclise devam edeceğiz. İzmirlilerin beklediği hizmeti üretmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın takdirleri içerisinde İzmir'in sorunlarının çözümü olacağız. ve bu haklı noktada Cumhur İttifakı olarak bağımsız arkadaşlarımızla buradayız. İzmir'i konuşmak istiyoruz. Umut ederim 90 dakikayı perşembe günü oy birliğiyle bu meclisten geçiririz. Umut ederim Yeni Partili arkadaşlar bir an önce İzmir'in sorunlarına odaklanırlar, kendi kavgalarını bir kenara bırakırlar. Bizim ifade edeceğimiz budur. Şu an tanık olduğunuz şey küçük bir siyasi fikirdir; önemli olan İzmir'dir, İzmir'in sorunlarının çözümüdür. ve Cemil Tugay'a, partimize gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar 'hoş geldin' diyoruz. Bizim tek bir gündemimiz var, İzmir'in sorunlarının çözümüdür" şeklinde konuştu

MHP'li Akar: "Hizmet etme arzumuz baltalanmıştır"

MHP Grup Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar ise "Bu akşam meclisin çalışmamasını sağlayan Yeni Partililerin zihniyetinin insanlara getirdiği nokta açıkça ortadadır. İzmir artık hizmete ve hizmet edilmeye açtır. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti grubu ve bağımsız meclis üyeleriyle hizmet etme arzumuz Yeni Partili grubu tarafından baltalanmıştır. Ancak hiçbir zaman yılmadığımız gibi bugün de yılmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.