İzmir'de kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 94 bin 435 oy geçersiz sayıldı.
İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre; 3 milyon 459 bin 970 seçmenin olduğu kentte, 2 milyon 726 bin 313 kişi oy kullandı. Kullanılan oyların 2 milyon 631 bin 878'i geçerli sayılırken, 94 bin 435 oy ise geçersiz sayıldı. Mega kentte 733 bin 657 vatandaş ise sandığa gitmedi. 2019 Yerel Seçimlerde 74 bin 528 oy geçersiz sayılırken, 513 bin 3 vatandaş da sandığa gitmemişti. Böylelikle dünkü seçimde İzmirlilerin sandığa gitme oranı yüzde 79.01 olarak gerçekleşirken, 2019 yılında ise bu oran yüzde 84.31 olmuştu. - İZMİR
Son Dakika › Politika › İzmir'de 31 Mart Seçimlerinde 94 Bin 435 Oy Geçersiz Sayıldı - Son Dakika
Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde MHP adayı, AK Parti adayının 61 oy farkıyla kazandığı sonuçlara itiraz etti. MHP, 16 sandıkta geçersiz sayılan 147 oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. İtirazı değerlendiren kurul, sonucu belirleyecek.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle sulara altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerinde yapılan ilk yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi 44 oy farkla belediye başkanlığını kazandı.
Türkiye'de 2004-2024 yılları arası gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmir, 20 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi seçmiyor.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Hasan Ulutaş, belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin 5 yıl sonra tekrar Akçadağ Belediyesi'ni kazanması sevinçle karşılandı.
CHP, 31 Mart yerel seçiminde İzmir'de 30 ilçeden 28'ini kazandı. CHP'nin elinde olan Menderes Belediyesi AKP'ye geçerken, Aliağa'da yine MHP kazandı. CHP, 2019 seçimlerinde ittifak ortağı İYİ Parti'ye bıraktığı Tire'yi ise bu seçimde geri aldı.
Elazığ merkezin tek kadın muhtarı olan Seda Gündoğan, 2019 yerel seçimlerinde en yakın rakibine 16 fark atarak kazandı. Bu seçimde ise 142 fark atarak güven tazeledi. Gündoğan, mahallesine birçok hizmet getirerek kız çocuğu olarak neler yapabileceğini ve kadının gücünü gösterdiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 11'inde kadın belediye başkanı seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılamada, Başkan Bilal Özdoğan'a AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis üyeleri de eşlik etti.
2002 ve 2018 yıllarında iki kez olmak üzere çağrıda bulunarak hükümetin erken seçim kararı almasını sağlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki erken seçim iddialarına sert çıktı. Bahçeli "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır" diye konuştu.
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?