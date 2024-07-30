İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor - Son Dakika
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Politika

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. İşçiler, belediye binası önünde oturma eylemi yaparak işten çıkarılmalarını protesto ediyor. Genel İş Sendikası 8 Nolu Şube Sekreteri Barış Okur, işten çıkarılan işçilerin bir an önce işe alınmasını istediklerini ve işçiden tasarruf edilmemesi gerektiğini belirtti. Eylemler, işçilerin işlerine geri dönünceye kadar devam edecek.

30.07.2024 11:33
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İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor.

Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

Genel İş Sendikası 8 Nolu Şube Sekreteri Barış Okur, gazetecilere Ramazan Bayramı öncesi 147 işçinin, fazla işçi olduğu gerekçesiyle işlerinden çıkarıldığını söyledi.

Okur, çıkarılanlar arasında 3 aylık çalışanın da 3 ve 4 yıllık olanın da bulunduğunu kaydederek, "50 gündür burada direniyoruz. İlk günden bu yana kendileriyle diyaloğumuz var. İşten çıkarılanlardan 20 kişi bir ay içinde tekrar işe alındı. Bir grup arkadaşımız 10 gündür CHP Genel Merkezi'nin önünde. Kendileri CHP'nin Genel Başkanıyla bir görüşme yaptılar. Olumlu bir şey olmayınca orada kalma kararı verdiler. 127 arkadaşımız hala işe girmek için bekliyor. Bir an önce arkadaşlarımızın işe alınmasını istiyoruz ve işçiden tasarruf edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Barış Okur, dün belediye yönetimiyle görüşme yaptıklarını, eylemlerinin, işçilerin işlerine geri dönünceye kadar devam edeceğini aktardıklarını dile getirdi.

Sürecin kendilerini üzdüğünü anlatan Okur, "Belediyenin önünden geçen insanlar, bu konuda üzülüyor. Merdivende oturan insanların bir çoğu çocuklarını bırakıp buraya geliyor. 100'ün üzerinde kadın arkadaşımız var işten atılan. Hamile olanları buraya oturtmuyoruz. Süreç sıkıntılı bir süreç." dedi.

İşten çıkarılan Ahmet Yılmaz ise 2023 yılının kasım ayından bu yana Çiğli Belediyesinde çalıştığını kaydetti. Bir ay sonra düğününün olacağını aktaran Yılmaz, işine geri dönmek istediğini, bu süreçte mağduriyet yaşadığını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor - Son Dakika

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