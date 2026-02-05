CHP'li bir belediyeye daha operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li bir belediyeye daha operasyon: 28 gözaltı

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li bir belediyeye daha operasyon: 28 gözaltı
05.02.2026 09:10  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li bir belediyeye daha operasyon: 28 gözaltı
Haber Videosu

İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü'nün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li bir belediyeye daha operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti İşte yardım yapılacak kalemler Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler
3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu Doktorlar hastayı bir an bırakmadı 3 yıl sonra çıkan görüntüler yüreklere dokundu! Doktorlar hastayı bir an bırakmadı
Ülke cehennemi yaşadı Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü Ülke cehennemi yaşadı! Yüzlerce ev dakikalar içinde küle döndü
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba

09:57
N’Golo Kante’nin yıllar önceki ’’Beşiktaş’’ videosu yeniden gündemde
N'Golo Kante'nin yıllar önceki ''Beşiktaş'' videosu yeniden gündemde
09:40
Havalimanında Kante izdihamı Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
Havalimanında Kante izdihamı! Fenerbahçe taraftarları ölümden döndü
09:12
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade “Yılan“ kod adılı eskort neler anlattı neler
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! "Yılan" kod adılı eskort neler anlattı neler
09:07
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Gülben Ergen’e sert tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki
09:04
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan’ın 2 cümlesi yetmiş
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
07:23
Piyasalarda deprem Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 10:14:53. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li bir belediyeye daha operasyon: 28 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.