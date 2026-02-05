CHP\'li bir belediyeye daha operasyon: 28 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı olan yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve menfaat temin ettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi ruhsat ve denetim müdürü ile imar müdürünün de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için çalışma başlattı.