İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Arslan, ilçelerindeki 24 mahallede acil çözüm bekleyen 244 problem bulunduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın mahallelerdeki sorunlara duyarsız kaldığını savundu.

Mehmet Akif Ersoy Lisesinin önünde kasis ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, açıklamasında "Buradaki ölümlü kazalar yüzünden daha ne kadar insanın hayatını kaybetmesini bekliyorlar?" şeklinde soru yöneltti.

Birçok mahallede hastalıklı ve saldırgan sahipsiz hayvanlar bulunduğunu, spor sahalarının bakımsız, yürüyüş yollarının yetersiz olduğunu öne süren Arslan, "Maalesef 244 acil çözülmesi gereken sorun bulunmaktadır. Sayın Sandal'ın seçim döneminde vermiş olduğu hizmet sözlerinin hiçbirinin yapılmadığını görüyoruz. En azından bu sorunların çözümü için kendisini göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.