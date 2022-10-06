İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama

06.10.2022 18:32
İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama

Gelen İzmir haberine göre MHP Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Arslan, ilçelerindeki 24 mahallede acil çözüm bekleyen 244 problem bulunduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Tuncay Arslan, ilçelerindeki 24 mahallede acil çözüm bekleyen 244 problem bulunduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın mahallelerdeki sorunlara duyarsız kaldığını savundu.

Mehmet Akif Ersoy Lisesinin önünde kasis ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, açıklamasında "Buradaki ölümlü kazalar yüzünden daha ne kadar insanın hayatını kaybetmesini bekliyorlar?" şeklinde soru yöneltti.

Birçok mahallede hastalıklı ve saldırgan sahipsiz hayvanlar bulunduğunu, spor sahalarının bakımsız, yürüyüş yollarının yetersiz olduğunu öne süren Arslan, "Maalesef 244 acil çözülmesi gereken sorun bulunmaktadır. Sayın Sandal'ın seçim döneminde vermiş olduğu hizmet sözlerinin hiçbirinin yapılmadığını görüyoruz. En azından bu sorunların çözümü için kendisini göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı Basın Kartı Komisyonu Üye Sayısı 9'dan 19'a Yükseldi Basın Kartı Komisyonu Üye Sayısı 9'dan 19'a Yükseldi Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Serdar Sandal, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 03:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberi | MHP'li Arslan'dan Bayraklı'daki problemlere ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement