Başkan Sürekli, üniversitelilere konuk oldu - Son Dakika
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Başkan Sürekli, üniversitelilere konuk oldu

17.10.2022 10:00
Başkan Sürekli, üniversitelilere konuk oldu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ile birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü öğrencilerinin programına konuk oldu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ile birlikte İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü öğrencilerinin programına konuk oldu. Öğrencilerin tüm sorularını yanıtlayan Başkan Sürekli, "Gençlerimizin müthiş bir enerjisi var, gerek gündemi gerekse partimizin çalışmalarını yakından takip etmelerinden büyük mutluluk duydum. Samimi soruları ve ilettikleri görüşleri her birinin ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Gençlerimiz geleceğimize olan umudumuzu perçinledi" diye konuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinden oluşan Siyaset Platformu Kulübü, Balçova'daki programda AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak'ı konuk aldı.

Hukuk fakültesinin yanı sıra farklı fakülte ve bölümlerde eğitim gören öğrencilerin gündem ve parti çalışmalarına yönelik tüm sorularını içtenlikle yanıtlayan Başkan Sürekli, üniversiteli gençlerin ilgilerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gençlerin siyasette daha çok yer almaları gerektiğini dile getiren Başkan Sürekli, "AK Parti olarak teşkilatımızın tüm birimlerinde gençlerimize önemli görevler veriyoruz. Ülkemizin yarınlarını oluşturacak gençlerimizin siyaset arenasında çok daha fazla yer almasını istiyoruz. Gençlerimizin akıl dolu sorularını içtenlikle yanıtladık ve düşüncelerimizi politikalarımızı ayrıntılarıyla anlattık. Gerek ülkemizin gündemi gerekse de partimizin çalışmalarını yakından takip etmelerinden mutluluk duyduk." diye konuştu.

"Müthiş bir enerjileri var"

Saha çalışmalarında gençlerle mutlaka bir araya geldiklerini, öte yandan gençlere yönelik birçok program düzenlediklerini ifade eden Başkan Sürekli, "Gençlerin apolitik olduğu yönünde oluşturulmak istenen algıya kesinlikle katılmıyorum. Gündemi ve siyasi partilerin çalışmalarını gayet iyi takip ediyorlar. Geçmişten kopuk değiller ve müthiş bir enerjileri var. Bu enerjiyi bizlere de yansıtıyorlar. Ben yarınlarımızı oluşturacak gençlerimize her zaman güvendim ve bu programda da onlara olan güvenim, umudum perçinlendi. Çok kıymetli görüşleri ve konukseverlikleri için gençlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Siyaset Platformu Başkanı Oğuzhan Yıldırım da, düzenledikleri programlarda siyasilerle bürokratları ağırladıklarını söyledi. Yıldırım, "Gündemi her ne kadar takip etsek de bizzat gündemin içinde bulunan siyasilerin ve bürokratların gözlerinin içine bakarak sorularımızı yöneltmek çok farklı bir deneyim. Bizler için de güzel ve anlamlı bir tecrübe oluyor. Her konu üzerine konuştuk, arkadaşlarımız tüm sorularını yöneltme imkanı buldu. Başkan Sürekli de hiç soruyu geçiştirmeden samimiyetle cevapladı. Akıllarda soru işareti kalmadı diye düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Siyaset, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sürekli, üniversitelilere konuk oldu - Son Dakika

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