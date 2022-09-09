Vatan Partisi, İzmir'de "kararlılık yürüyüşü" düzenledi - Son Dakika
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Vatan Partisi, İzmir'de "kararlılık yürüyüşü" düzenledi

09.09.2022 13:38
Vatan Partisi, İzmir'de "kararlılık yürüyüşü" düzenledi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Partisi tarafından "Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Partisi tarafından "Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi.

Partinin İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen programa katılanlar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve şehitler Ömer Halisdemir, Fethi Sekin ve Eren Bülbül'ün fotoğraflarının yer aldığı pankartla Karşıyaka İZBAN durağından Karşıyaka İskelesi'ne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurtuluş yıl dönümünü "Barışın ikinci yüzyılı" sloganıyla kutlamasına tepki gösterdi.

CHP'nin 9 Eylül'ü "gürültüye getirmeye kalkıştığını" savunan Cengiz, "Devasa sahneler, konserler, mega starlar... Tamam kutlama olsun, eğlenelim, coşkulu olalım, güzel. Ama sizin sesiniz 9 Eylül iradesini çarpıtmak için. Amerikancı ağızlarla, PKK ağzıyla özünü bozduğunuz barış, demokrasi sözleri ağzınızda. Emperyalistlerin maşası Yunanlıları denize döktüğümüz güne 'zafer günü' demekten korktuğunuz için kıvranıyorsunuz." dedi.

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Kaynak: AA

Eren Bülbül, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatan Partisi, İzmir'de 'kararlılık yürüyüşü' düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Vatan Partisi, İzmir'de "kararlılık yürüyüşü" düzenledi - Son Dakika
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