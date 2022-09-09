CHP'nin 9 Eylül'ü "gürültüye getirmeye kalkıştığını" savunan Cengiz, "Devasa sahneler, konserler, mega starlar... Tamam kutlama olsun, eğlenelim, coşkulu olalım, güzel. Ama sizin sesiniz 9 Eylül iradesini çarpıtmak için. Amerikancı ağızlarla, PKK ağzıyla özünü bozduğunuz barış, demokrasi sözleri ağzınızda. Emperyalistlerin maşası Yunanlıları denize döktüğümüz güne 'zafer günü' demekten korktuğunuz için kıvranıyorsunuz." dedi.

Kaynak: AA

Eren Bülbül, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Vatan Partisi, İzmir'de 'kararlılık yürüyüşü' düzenledi - Son Dakika

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