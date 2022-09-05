Mahalle olmak isteyen Akarca sakinleri meclise katılacak - Son Dakika
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Mahalle olmak isteyen Akarca sakinleri meclise katılacak

05.09.2022 11:28
Mahalle olmak isteyen Akarca sakinleri meclise katılacak

İzmir'in Seferihisar'ın ilçesine bağlı Akarca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, mahalle olma isteklerini tekrar dile getirmek için Seferihisar Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılmaya hazırlanıyor.

İzmir'in Seferihisar'ın ilçesine bağlı Akarca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, mahalle olma isteklerini tekrar dile getirmek için Seferihisar Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına katılmaya hazırlanıyor.

Seferihisar'a bağlı Akarca bölgesinde yaşayan sakinlerin talebi üzerine AK Partili Seferihisar Belediye Meclis Üyeleri tarafından belediye meclisi gündemine taşınan Akarca'nın mahalle olması konusunun mecliste görüşülmesi Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyeleri tarafından reddedilmişti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından önce olumlu karşılık bulup sonra reddedilen konu AK Partili meclis üyeleri tarafından sık sık dile getirildi. Akarca'nın mahalle olmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını dile getiren ve taleplerine karşılık bekleyen Akarca sakinleri, sosyal medya üzerinden ortak bir açıklama paylaştı. Paylaşılan duyuruda, tüm Akarcalılar 5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 15.00'de Seferihisar Belediye Meclis Salonunda gerçekleşecek Eylül ayı toplantısına katılmaya davet edildi.

Yapılan ortak açıklamada, "Akarca'nın tek bir mahalle olması yönünde hiçbir maddi engel bulunmadığı gibi, gittikçe gelişen ve geliştikçe büyüyen bir nüfusa sahip oluyoruz. Doğusu ve batısı ile birleşerek tek bir mahalle olmayı Akarca hak etmekte ve bu gelişimin otoriteler tarafından görülmesini talep etmektedir. Mahalle olmak için Seferihisar Belediye Meclisinin kararı yeterlidir. Bu karar Kaymakamlık makamının oluru ve İzmir Valiliğinin onayı ile kesinleşmiş olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Duygu Ulu ile bir görüşme sağladıklarını da ifade eden Akarcalılar, "15 Ağustos 2022 tarihinde büyük bir katılımla CHP'li Belediye Meclis Üyesi Duygu Ulu ile yaptığımız ve neredeyse tamamı Akarca'nın mahalle olması talebimizle gerçekleşen toplantının, istediğimiz doğrultuda sürdüğünü ve meclis üyesince konunun bir kez daha grup olarak görüşülerek Eylül ayı meclis toplantısında gündeme alınacağı gibi olumlu bir izlenim edinmiştik" diyerek konunun Eylül ayı meclis toplantısında yer bulacağına inandıklarını dile getirdi. Akarca'ya sahip çıkma vurgusu yapan bölge sakinleri açıklamada son olarak "5 Eylül Pazartesi, Akarca için önemli bir gündür, O gün Akarca için iyi şeylerin başlangıç günüdür. O gün işimizi gücümüzü bırakarak, orada Akarca Mahallesi için yer alma günüdür" diyerek birlik çağrısı yaptı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Seferihisar, Cumhuriyet, İzmir, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mahalle olmak isteyen Akarca sakinleri meclise katılacak - Son Dakika

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