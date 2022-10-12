İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti - Son Dakika
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İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti

12.10.2022 16:56
İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti

Gelen İzmir haberlerine göre CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Barut, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe örgütü tarafından 28 Eylül'de düzenlenen "Birlik Beraberlik ve Dayanışma Yemeği"nde bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığını, olay sonrası disiplin kuruluna sevk edildiğini belirterek bu nedenle partiden istifa ettiğini duyurdu.

Olayın görüntülerinin basına sızdırılması gerekçesiyle suçlu gösterildiğini savunan Barut, "Ne yazık ki tek taraflı olan saldırı sonucu ilçe yönetimi tarafından ellerinde hiçbir delilin olamamasına rağmen görüntüleri basına sızdırdığım düşünülerek disipline sevk edildim. Basın mensuplarının da olduğu bir yemekte görüntüleri benim sızdırmama gerek var mı? Ne hikmetse Genel Başkan ve tüm çalışma arkadaşlarımızın adalet ve demokrasiyi savunmaları karşısında, kendi içimizde yaşanan bu hadisenin gündem olmasından neden rahatsız olundu? Burada mağdur olan biri varsa o da benim." açıklamasında bulundu.

Barut, kendisiyle birlikte 30'a yakın yol arkadaşının da partiden istifa ettiğini ileri sürdü.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Kiraz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir politika haberi: CHP Kiraz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Barut partisinden istifa etti - Son Dakika
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