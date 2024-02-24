Jandarma komutanına küfreden belediye başkan adayının ipi çekildi - Son Dakika
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Politika

Jandarma komutanına küfreden belediye başkan adayının ipi çekildi

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, jandarma komutanına "Tam bir O....u çocuğusun" diyen Niğde Hacıabdullah beldesinin belediye başkan adayı Babaoğlan Altun'un ihraç sürecinin başlatıldığını açıkladı.

24.02.2024 08:32  Güncelleme: 08:36
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Niğde Hacıabdullah beldesinin belediye başkan adayı Babaoğlan Altun, seçim gecesinde yaşadığı bir anısını vatandaşlara anlatmış ve gündeme oturmuştu.

JANDARMA KOMUTANINA KÜFRETMİŞTİ

Katıldığı bir dernek toplantısında canlı yayında olduğunu unutan Altun, "Arabanın peşinden jandarmanın peşine vardım. Dedim ki komutana: 'Tam bir O....u çocuğusun" ifadelerini kullanması kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATILDI

AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Altun'un ihraç sürecinin başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, "AK Parti Hacıabdullah Belde Belediye Başkan Adayımız B. A.'un, İstanbul'da bir dernek Toplantısında iken sarf ettiği sözler nedeniyle 23.02.2024 tarihinde disiplin soruşturması başlatılarak partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Jandarma komutanına küfreden belediye başkan adayının ipi çekildi

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Jandarma komutanına küfreden belediye başkan adayının ipi çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Necati Kaya: Toplumdan utanmişlardir. Tabii o duygu kaldiysa. Simdi sira o jandarma komutaninin başına geleceklerde. Bunlarin zihniyeti bozuk. Kimi topluma ahlaksizca el isareti yapar,kimigaliz küfreder,kimi kadinlara hakaret eder. Rezillikler diz boyu. 320 57 Yanıtla
  • Emre Kılıç: Artık tiskiniyoruz yarrabim sen kurtar bizi 37 yaşındayım gençliğim gitti bunlarla heba oldum yasayamadim torpilsiz ise de giremedim neydim ben 205 29 Yanıtla
  • Kerem Saygili: Vatana ve millete o jandarma komutanının tırnağı kadar faydası oldu mu acaba bu şahsın. Her ne kadar yönetici olsa da görev süresi biter gider ama devlet bakidir. Bir milletvekilinin emniyet personeline ve bunun gibilerin devletin memuruna hakaret etmesi siyasi iradenin devleti değil de şahısları tutmasının göstergesidir. Şahıslar geçer ama devletin otoritesine yaptığınız bu saldırılar iz bırakır. 173 3 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ: Lutfetmisler. Hesabına gelmeyen o bu çocuğu 152 16 Yanıtla
  • efe ekmen: bu ilk değil sonda olmayacak arkanı dayadığın sisteme güvenerek hiçbir vatandaşa hele bu bir asker ise bu şekilde konuşamazsın eğitim kurumlarında insanlık, ahlak,adabı muaşeret,dürüstlük ve vatandaşlık görevleri dersleri eklenmeli toplumun temel kültürel taşlarını yok etme çabasıdır tv programları sosyal medya uygulamaları memleketin canına okudu haber okumaktan tv izlemekten iğreniyoruz 107 4 Yanıtla
  • Burak Aslantaş: Evet vatanımızı koruyan askerlerin dirilerine bukadar sahip çıkıyorkenn şehitlerimize neler deniliyor acaba yazıklar olsun size devletten aldığın maaşlar zehir olsun 100 7 Yanıtla
  • Atalay k: Hadsizlik cezasını aldı. İyi ki videolar var 86 2 Yanıtla
  • Emre Kılıç: Begenmeyenler varya torpille ise giren onlarin çanağına kaşık tutan sizlersiniz ben yedi sülalem ülkücü bende öyleydim ne oldu hani nerde 37 yaşına geldim 3 cocugum var işim yok kpss ye de girdim benden düşük alanlar atandi ne oldu gelecek kaygim bitti şansımın çocuklarımın gelecek kaygisina düştüm nefret ettim partilerden ben eşitlik istiyorum eşitlik terörist degilim yazimin neyini begenmediniz neyini 60 8
  • Mesut Vatansever: Keşke bu muhalif görüşler Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkul a hem jandarmaya hem de askere yaptıklarına bunun onda biri kadar tepki gösterselerdi ama olmaz çünkü onlar muhalif!!!! Anladınız yani troller 16 35 Yanıtla
  • Tester Coder: Böyleyken böyle 2 0
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