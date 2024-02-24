Jandarma komutanına küfreden belediye başkan adayının ipi çekildi

Kerem Saygili:

Vatana ve millete o jandarma komutanının tırnağı kadar faydası oldu mu acaba bu şahsın. Her ne kadar yönetici olsa da görev süresi biter gider ama devlet bakidir. Bir milletvekilinin emniyet personeline ve bunun gibilerin devletin memuruna hakaret etmesi siyasi iradenin devleti değil de şahısları tutmasının göstergesidir. Şahıslar geçer ama devletin otoritesine yaptığınız bu saldırılar iz bırakır.