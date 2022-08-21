Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı

21.08.2022 13:19
Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, dün hafif ateş ve öksürük belirtisi gösteren Kishida'ya Başbakanlık Konutu'nda PCR testi yapıldığı belirtildi. Test sonucu pozitif çıkan Kishida'nın resmi konutta istirahate çekildiği öğrenilirken, enfeksiyonun bulaşma yolunun henüz bilinmediği kaydedildi.

Ülkede Covid-19'un 7. dalgası etkisini sürdürüyor

Covid-19 salgınında 7. dalgayı yaşayan Japonya'da vaka sayılarında patlama yaşanmış, dün doğrulanan 253 bin 265 enfeksiyon, ülke geneli toplam bilançoyu 16 milyon 979 bin 808'e taşımıştı. Ülkede 254 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 850 olmuştu. - TOKYO

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Japonya Başbakanı Kishida Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

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