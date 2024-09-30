Japonya'da Erken Seçim Kararı

Politika

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) lideri seçilen ve yarın başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Shigeru Ishiba, 27 Ekim'de erken seçime gidileceğini açıkladı.

Japonya'da iktidarda bulunan LDP'nin başkanlık seçimini kazanan ve yarın başbakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Shigeru Ishiba'dan seçim açıklaması geldi. Parti kadrolarına yaptığı atamaları kamuoyuna duyurduğu basın toplantısında konuşan Ishiba, 27 Ekim'de erken seçime gidileceğini söyledi. Ishiba, "Yeni yönetimin bir an önce halk tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum" diyen Ishiba, "Tüm şartların uygun olması halinde 27 Ekim'de bir genel seçim yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İktidar partisinde görev dağılımı yapıldı

LDP'nin kilit pozisyonlarında görev alacak isimler de netleşti. Eski başbakan Taro Aso'yu danışmanı olarak atayan Shigeru Ishiba, bir diğer eski başbakan Yoshihide Suga'yı ise LDP Genel Başkan Yardımcısı görevine getirdi. Eski LDP Genel Konseyi Başkanı Hiroshi Moriyama partinin genel sekreterliğe atanırken, Eski Savunma Bakanı Itsunori Onodera ise partinin politika şefi oldu. Maliye Bakanı Shunichi Suzuki LDP Genel Konseyi başkanı olarak görevlendirilirken, parti liderlik seçiminde aday olarak yarışan eski Çevre Bakanı Koizumi Shinjiro Seçim Stratejisi Komitesi başkanlığına getirildi.

Başbakanlık görevini devralacak

Japonya Başbakanı ve LDP Genel Başkanı Fumio Kishida iktidar partisine yönelik kamuoyu desteğinin düşüşünü gerekçe göstererek görevinden istifa edeceğini açıklamış, bunun üzerine LDP yeni genel başkanını belirlemek üzere seçime gitmişti. Liderlik yarışının galibi 67 yaşındaki eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba olmuştu. Ishiba, LDP ve iktidar ortağı Komeito'nun çoğunluğu elinde bulundurduğu Ulusal Meclis'te yarın yapılacak oturumda Japonya'nın 102. başbakanı seçilecek. - TOKYO