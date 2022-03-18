Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar - Son Dakika
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Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

18.03.2022 09:43
Japonya'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Japonya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletileceğini duyurdu.

Japonya hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletileceğini duyurdu. Karar kapsamında Rusya Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve savunma bakan yardımcıları da dahil olmak üzere 15 kişinin ve 9 kuruluşun mal varlıkları dondurulacak.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle ABD dahil NATO ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin sert yaptırımlarına maruz kalan Rusya ile ilgili Japonya hükümetinden yeni adım geldi. Tokyo'nun Moskova'ya uyguladığı yaptırımların genişletileceğini duyuran hükümet, Rusya Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve savunma bakan yardımcıları da dahil olmak üzere 15 kişinin ve 9 kuruluşun mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı. GRU Başkanı Kostyukov ile birlikte Rusya savunma bakan yardımcılarını da kapsayacağı öğrenilen yeni yaptırımların ayrıca devlet destekli silah ihracatçısı Rosoboronexport'u da hedef alacağı belirtildi. Son gelişmelerle birlikte Japonya'nın yaptırımlarına tabi olan Rus kişi ve kuruluşların sayısı 95'e yükseldi.

Tokyo'nun ilk adımı değil

Daha önce Rusya Merkez Bankası'nın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'nun varlıklarını donduran Japonya, son olarak Moskova'nın uluslararası ticarette avantaj sağlayan "ayrıcalıklı ulus" statüsünden çıkarılacağını açıklamıştı. Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım sağlama sözü veren Tokyo yönetimi ayrıca aralarında kurşun geçirmez yelekler, kasklar ve kış savaş üniformalı da bulunan savunma ve ilk yardım malzemelerinin ilk bölümünü geçtiğimiz 9 Mart'ta ülkeye göndermişti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, birçok kez yinelediği üzere yaptırımlar konusunda G7 ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumla birlikte hareket edeceklerini söylemişti. - TOKYO

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Ukrayna, Japonya, Tokyo, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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