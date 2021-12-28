Üye Girişi
Japonya Savunma Bakanı Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei, Çin Denizi'ndeki gerginliği konuştu - Son Dakika

Japonya Savunma Bakanı Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei, Çin Denizi'ndeki gerginliği konuştu

28.12.2021 09:18
Japonya Savunma Bakanı Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei, Çin Denizi'ndeki gerginliği konuştu

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile yaptığı görüşmede, Pekin'in Çin Denizi'ndeki statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Çinli mevkidaşı Wei Fenghe ile yaptığı görüşmede, Pekin'in Çin Denizi'ndeki statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei Fenghe'nin Tokyo'nun talebi üzerine çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Çin'in sınır ihlalleri ile gündeme gelen Senkaku Adaları çevresindeki sular da dahil olmak üzere, Doğu Çin Denizi'ndeki durumla ilgili endişelerini dile getiren Kishi'nin, Pekin'in Çin Denizi'ndeki statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardığı belirtildi. Ayrıca Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının Japonya'nın güvenliği ve uluslararası toplum için çok önemli olduğunu ifade eden Kishi'nin, Japonya'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdiği de kaydedildi. Çin'in örtülü bir şekilde savunma harcamalarını artırma ve güçlerini modernize etme hamlelerine ilişkin uluslararası endişelerin arttığını söyleyen Kishi'nin, Çin'e daha sorumlu davranma çağrısı yaptığı ifade edildi. İkili, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile Çin ordusu arasında muhtemel bir askeri gerilimi önlemek üzere acil durum iletişim hattı kurulması konusunda da mutabık kaldı.

Kishi'den diyalog vurgusu

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kishi, ülkeler arasındaki sorunların çözümü için iletişim kanallarını açık tutmanın gerekliliğine dikkat çekerek, Japonya'nın karşılıklı anlayış ve güveni tesis etmek için Çin ile diyaloğu teşvik etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi. - TOKYO

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Pekin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Japonya Savunma Bakanı Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei, Çin Denizi'ndeki gerginliği konuştu - Son Dakika


Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir         
09:16
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10

Son Dakika Haberleri
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
09:11 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Seçime doğru son düzlüğe girdik
08:45 Evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
08:43 "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor
08:42 CİMER'den neler isteniyor neler? Rüyasını anlatan da var, cuma mesajı atan da
08:41 Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?
08:29 Ünlü işadamına dost kazığı! Paha biçilmez tablolarını alıp, yerine sahtelerini koydu
08:22 Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt
08:18 Altın ne kadar oldu? 28 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 09:25:12. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya Savunma Bakanı Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei, Çin Denizi'ndeki gerginliği konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement