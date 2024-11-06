Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Kasım Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi'nin kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve Gelir Tarifesi Tasarısı ele alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu raporları görüşüldü.

Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi kasım ayı toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı.

Birliğin kasım ayı toplantısında, 2025 yılı bütçe tasarısı ve 2025 yılı ücret tarifesi maddeleri görüşüldü.

Toplantıda ayrıca birlik danışmanı akademisyenler tarafından 2024 yılında yapılan etkinliklerle ilgili meclis üyelerine bilgilendirmeler yapıldı. - MANİSA