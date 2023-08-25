Biden'ın tatil yaptığı bölgeye sivil uçak girdi, F-16'lar peş peşe havalandı - Son Dakika

Biden'ın tatil yaptığı bölgeye sivil uçak girdi, F-16'lar peş peşe havalandı

Biden\'ın tatil yaptığı bölgeye sivil uçak girdi, F-16\'lar peş peşe havalandı
Son Güncelleme: 25.08.2023 23:59

ABD Başkanı Joe Biden'ın tatil yaptığı Nevada eyaletinde geçici süreliğine kapatılan hava sahasını ihlal eden sivil uçak, F-16 savaş uçaklarıyla uzaklaştırıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tatil yaptığı Nevada eyaletinde geçici süreliğine kapatılan hava sahasını ihlal eden sivil uçak, F-16 savaş uçaklarıyla uzaklaştırıldı.

Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı'ndan (NORAD) konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Biden'ın tatil yaptığı bölgeye sivil uçak girdi, F-16'lar peş peşe havalandı!

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Açıklamada, havalanan F-16 savaş uçaklarının sivil uçağın pilotunun dikkatini çekmek için işaret fişeği attığı bildirildi.
Olayın sabah saatlerinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, sivil uçağın Tahoe Gölü üzerinde geçici süre kapatılan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Tahoe Gölü'nde tatil yapan Biden için hava sahası geçici süreliğine kapatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Biden'ın tatil yaptığı bölgeye sivil uçak girdi, F-16'lar peş peşe havalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'ın tatil yaptığı bölgeye sivil uçak girdi, F-16'lar peş peşe havalandı - Son Dakika
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