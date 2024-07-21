Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu ve yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı. Biden, Harris'in parti içinde aday olarak görüldüğünü belirtirken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise Harris'i yenmenin Biden'ı yenmekten daha kolay olacağını söyledi.

21.07.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkanlık yarışından çekilen ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Biden yaptığı açıklamada, "Demokrat dostlarım, adaylığı kabul etmemeye ve görev süremin geri kalanında tüm enerjimle başkanlık görevlerime odaklanmaya karar verdim. 2020'de partinin adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçmek oldu. ve bu verdiğim en iyi karar oldu. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunuyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi yapalım şunu" dedi.

Biden'ın destek verdiği 59 yaşındaki Harris, ülke tarihinde bir partinin başkan adayı olarak yarışan ilk siyahi kadın olacak. Harris'e parti içinde rakip olup olmadığı henüz belli olmazken, Harris birçok partili tarafından aday olarak görülüyordu.

"Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak"

Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasından dakikalar sonra ABD basınına konuşan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.

Öte yandan Biden, 1968'den bu yana Demokrat Başkan Lyndon Johnson'ın ardından yeniden seçilmek için seçim yarışına katılan ve adaylıktan çekilen ilk başkan oldu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Kamala Harris, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Haremlik selamlık uygulaması Adıyaman Menzil’de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı Haremlik selamlık uygulaması! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı
21:41 Donald Trump: Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak Donald Trump: Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak
21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 23:18:43. #1.11#
SON DAKİKA: Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement