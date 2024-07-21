Joe Biden, Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı

Politika

Başkanlık yarışından çekilen ABD Başkanı Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak destekleyeceğini açıkladı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise, "Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıkladı. Biden yaptığı açıklamada, "Demokrat dostlarım, adaylığı kabul etmemeye ve görev süremin geri kalanında tüm enerjimle başkanlık görevlerime odaklanmaya karar verdim. 2020'de partinin adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i başkan yardımcım olarak seçmek oldu. ve bu verdiğim en iyi karar oldu. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olması için tam desteğimi ve onayımı sunuyorum. Demokratlar, bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Hadi yapalım şunu" dedi.

Biden'ın destek verdiği 59 yaşındaki Harris, ülke tarihinde bir partinin başkan adayı olarak yarışan ilk siyahi kadın olacak. Harris'e parti içinde rakip olup olmadığı henüz belli olmazken, Harris birçok partili tarafından aday olarak görülüyordu.

"Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak"

Biden'ın başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasından dakikalar sonra ABD basınına konuşan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.

Öte yandan Biden, 1968'den bu yana Demokrat Başkan Lyndon Johnson'ın ardından yeniden seçilmek için seçim yarışına katılan ve adaylıktan çekilen ilk başkan oldu. - WASHINGTON