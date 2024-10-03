Johnson'ın Anı Kitabında İsrail Detayı - Son Dakika
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Politika

Johnson'ın Anı Kitabında İsrail Detayı

Johnson\'ın Anı Kitabında İsrail Detayı

Boris Johnson, Netanyahu'nun banyo kullanırken dinleme cihazı bulunduğunu açıkladı.

03.10.2024 21:47
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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakında yayınlanacak anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngiltere Dışişleri Bakanlığındaki şahsi banyosunu kullandığını ve ardından banyoda dinleme cihazı bulunduğunu aktardı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, siyasi hayatında dair yakında anı kitabı yayınlayacak. İngiltere basını tarafından bölümler halinde yayınlanmaya başlanan anı kitabında Johnson, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2017 yılındaki İngiltere ziyaretine ilişkin ilginç detaylar paylaştı. 2016-2018 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapan Johnson, Netanyahu'nun ziyaret sırasında İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu kullandığını ve güvenlik ekibinin sonradan burada dinleme cihazı bulduğunu açıkladı.

Görüşmeleri sırasında takma adı "Bibi" ile hitap ettiği Netanyahu'nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini kaydeden Johnson, Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu ise gizli bir ek bölüm içinde yer alan ve Londra'daki lüks kulüplerin erkekler tuvaletine benzeyen bir yer olarak tarif etti. "Unleashed" adlı kitabında Johnson, "Bibi bir süre orada kaldı ve bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana bildirilene göre, sonrasında düzenli olarak yapılan böcek taraması sırasında tuvalette bir dinleme cihazı bulunmuş" diye yazdı.

Johnson, basının Netanyahu ile görüşmeye ilişkin daha fazla detay talebini ise, "Bilmek istediğiniz her şeyi, kitabın ilgili bölümünde bulabilirsiniz" şeklinde cevapladı.

Olaydan sonra İsrail ile konuya ilişkin olarak iletişime geçilip geçilmediği veya bir kınama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi bulunmuyor. Diğer yandan, aynı dönemde İsrail'in Beyaz Saray'a dinleme cihazı yerleştirmekle suçlandığı biliniyor.

2019-2022 yılları arasında başbakanlık yapan Johnson'ın anılarını yayınladığı kitabın 10 Ekim'de İngiltere'de raflardaki yerini alması bekleniyor. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Johnson'ın Anı Kitabında İsrail Detayı - Son Dakika

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