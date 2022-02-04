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Johnson ve Scholz, Ukrayna-Rusya krizini görüştü - Son Dakika

Johnson ve Scholz, Ukrayna-Rusya krizini görüştü

04.02.2022 20:28
Johnson ve Scholz, Ukrayna-Rusya krizini görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Olaf Szcholz, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya krizini konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Olaf Szcholz, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna- Rusya krizini konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Olaf Szcholz telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Szcholz'un görüşmede Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı ifade edilerek, Johnson'ın Scholz'u Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiği aktarıldı. Liderlerin Rusya ile diyaloğun önemi konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, Johnson ve Scholz'un gerilime son vermek için tüm diplomatik kanalları kullanmaya karar verdikleri aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin yansımaları da dahil olmak üzere müttefiklerin Rusya'ya açık ve tutarlı bir mesaj gönderme ihtiyacının altını çizdikleri ve kapsamlı bir yaptırım paketi üzerinde birlikte ve diğer uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme konusunda anlaştıkları ifade edildi. Açıklamada ayrıca Başbakan Johnson'ın Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla girmesi durumunda bu yaptırımların derhal yürürlüğe girmeye hazır olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Scholz, Ukrayna-Rusya gerilimi ve Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri konularını görüşmek üzere 14 Şubat'ta Ukrayna'yı, 15 Şubat'ta ise Rusya'yı ziyaret edecek. - LONDRA

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Boris Johnson, Almanya, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Johnson ve Scholz, Ukrayna-Rusya krizini görüştü - Son Dakika


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