Judit Polgar'a Cumhurbaşkanlığı Teklifi - Son Dakika
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Judit Polgar'a Cumhurbaşkanlığı Teklifi

20.07.2026 01:46
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Judit Polgar'a Cumhurbaşkanlığı görevini teklif edecek.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanlığı görevini tüm zamanların en büyük kadın satranç oyuncusu kabul edilen Judit Polgar'a teklif edeceğini açıkladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Yahudi asıllı Macar satranç şampiyonu Judit Polgar'dan Macaristan Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesini isteyeceğini açıkladı.

Magyar, Facebook'ta yaptığı paylaşımda 49 yaşındaki Polgar'ın ulusun birliğini temsil edebileceğini ifade ederek Pazartesi günü kendisiyle görüşeceğini ve adaylığı kabul edip etmeyeceğini soracağını söyledi. Paylaşımında "Ülkemizin birliğe, barışa ve her Macar'ın gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına ihtiyacı var" ifadelerini kullanan Magyar, "Adı onlarca yıldır yetenek ve azimle özdeşleşen" bir isim olarak tanımladığı Polgar'ın Cumhurbaşkanlığı için doğru isim olduğunu söyledi.

Magyar, "Cumhurbaşkanlığı bir iş ya da çalışma yeri değil, en yüce hizmet makamıdır. Cumhurbaşkanının görevi, her Macar'a hizmet etmek ve her Macar'ı temsil etmektir" dedi. Magyar, Polgar'ın şöhretinin "siyasi aidiyetinden veya bağlantılarından değil, olağanüstü yeteneğinden, çalışkanlığından, örnek teşkil eden sorumluluk anlayışından ve dürüstlüğünden" kaynaklandığını belirtti. Magyar, Polgar'ın teklifi kabul etmesi halinde bunun "büyük bir onur" olacağını ifade ederek Polgar'ın olumlu cevap vermesini umduğunu söyledi.

Magyar'ın açıklaması, mevcut Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un, parlamento tarafından kabul edilen ve Sulyok'un görev süresini resmen sona erdiren anayasa değişikliğini imzalamasından bir gün sonra geldi. Söz konusu anayasa değişikliği, Magyar'ın liderliğini üstlendiği Tisza partisinin çoğunluğa sahip olduğu parlamento tarafından eski Başbakan Viktor Orban'ın ülke yönetimindeki müttefiklerini tasfiye etme girişiminin bir parçası olarak kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinin "yürürlüğe girmesini izleyen gün, görevdeki cumhurbaşkanının görev süresi sona erer" ifadelerinin yer aldığı düzenleme, 19 Temmuz Pazar günü yürürlüğe girdi ve özel hüküm gereği Cumhurbaşkanı Sulyok'un görevi, Pazartesi itibariyle sona eriyor.

Tisza'nın her türlü yasayı değiştirmesine imkan veren üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamento, hazırlık süreci bir yıl kadar sürecek olan ve daha sonra referanduma sunulması planlanan yeni anayasa yürürlüğe girene ya da en fazla beş yıl boyunca görev yapacak yeni bir cumhurbaşkanı seçecek.

Judit Polgar ve kız kardeşleri Zsuzsa ile Zsofia, Ildiko Madl ile birlikte 1988 Satranç Olimpiyatı'nda Macaristan kadın takımını şampiyonluğa taşımış ve Sovyetler Birliği'nin üstünlüğüne son vermişti. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Polgar, satranç tarihinin en yetenekli kadın oyuncusu ve birçok kişinin "Süper Büyükusta" seviyesi olarak kabul ettiği 2700 reyting eşiğini aşan tek kadın olmuştu. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Macaristan, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Judit Polgar'a Cumhurbaşkanlığı Teklifi - Son Dakika

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