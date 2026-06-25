Kaani: İsrail Lübnan'dan çekilmeli

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan'ın tamanından kendi isteğiyle çekilmesi gerektiğini, aksi takdirde "yenilgiye uğrayarak kaçmaya zorlanacağını" ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İsrail'e uyarı niteliğinde bir mesaj yayımladı. Kaani, "Lübnan'ın tamamını terk etmelisiniz, çünkü bu topraklar işgalciler için bir sığınak değil, direnişin meydanıdır. Bugün kendi özgür iradenizle geri çekilmezseniz yarın yenilgi içinde kaçmak zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'daki işgali

Geçtiğimiz hafta ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki düşmanlıkların sona erdirilmesini ve Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün güvence altına alınmasını içeriyor. İsrail ise Lübnan'dan geri çekilmeyeceğini belirtiyor. - TAHRAN