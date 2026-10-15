Kacır, Bilim İletişimi Zirvesi'ni her yıl farklı üniversiteye taşıyacaklarını söyledi - Son Dakika
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Kacır, Bilim İletişimi Zirvesi'ni her yıl farklı üniversiteye taşıyacaklarını söyledi

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Kacır, Bilim İletişimi Zirvesi\'ni her yıl farklı üniversiteye taşıyacaklarını söyledi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ'de düzenlenen 1'inci Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'nin her yıl farklı bir üniversitede yapılacağını söyledi. Zirvede ilk kez Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri 5 kategoride verildi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Bilim İletişimi Zirvemizi her yıl farklı bir üniversitemizin ev sahipliğinde düzenleyerek bu buluşmanın ülkemizin dört bir yanına yayılmasını sağlayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK yürütücülüğünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ev sahipliğinde, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen '1'inci Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kacır, zirve kapsamında Bilim ve Teknik dergisinin 60 yıllık yayıncılık birikimini yansıtan '60 Yıl, 60 Kapak' sergisini gezdi. Ardından zirvenin açılışını gerçekleştiren Bakan Kacır, katılımcılara hitap etti. Kacır, 'Marifet iltifata tabidir' sözünü hatırlatarak, bilimsel bilgiyi toplumla buluşturan ve bilimi her yaştan vatandaş için anlaşılır kılan insanların emeklerini takdir etmenin kendileri için bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Zirve kapsamında ilk kez 'Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri'ni verdiklerini belirten Bakan Kacır, doğa uygulamalarından yenilikçi eğitime, bilim fuarlarından bilim şenliklerine ve kapsayıcı yaklaşımlara uzanan 5 kategoride projelerin ödüllendirildiğini aktardı. Kacır, Bilim İletişimine Katkı Ödülleri ile de genç popüler bilim yazarlarından bilim merkezlerine, öğrenci topluluklarından milli teknoloji atölyelerine kadar 6 kategoride başarılı çalışmaları ödüllendireceklerini belirtti.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI BİLİMİN VE TEKNOLOJİNİN YÜZYILI KILACAĞIZ'

Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'ni her yıl farklı bir üniversitemizin ev sahipliğinde düzenleyerek, bu buluşmanın ülkemizin dört bir yanına yayılmasını sağlayacaklarını belirten Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylelikle üniversitelerimizin bilgi birikiminden ve bulundukları şehirlerin potansiyelinden yararlanarak, bilim iletişimi alanında iş birliklerinin gelişmesine öncülük edeceğiz. Bilimsel bilginin toplumla buluşmasına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlarımızı teşvik için TÜBİTAK Bilim İletişimine Katkı Ödülleri'ni hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye genelinden başvurulara açık olacak ödül programımızla, bilim iletişimi alanında özgün ve başarılı çalışmalara imza atan isimleri destekleyecek, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik edeceğiz. Bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın çalışmalarını desteklemeyi ve bilimin toplumumuzun gündelik hayatında daha fazla yer edinmesini sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı bilimin ve teknolojinin yüzyılı kılmak için bilim insanlarımızla, gençlerimizle ve milletimizle el ele çalışmaya devam edeceğiz."

Zirvede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından Bakan Kacır'a, Bilim ve Teknik dergisinin 60'ıncı yılına özel hazırlanan, her biri bir yılı temsil eden 60 minyatür dergiden oluşan set hediye edildi.

Kaynak: DHA
Ortadoğu Teknik ÜniversitesiMehmet Fatih KacırTeknolojiPolitikaTürkiyeEğitimBilimSon Dakika

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