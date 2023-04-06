Kadem, siyasi partilere çağrı yaptı! Kadın adaylara listelerin üst sıralarından yer verilmesini istedi - Son Dakika
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Kadem, siyasi partilere çağrı yaptı! Kadın adaylara listelerin üst sıralarından yer verilmesini istedi

06.04.2023 12:19
Kadem, siyasi partilere çağrı yaptı! Kadın adaylara listelerin üst sıralarından yer verilmesini istedi

Kadın ve Demokrasi Vakfı, 14 Mayıs'taki seçimlere yönelik siyasi partilerin kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer ayırmaları çağrısında bulundu. Kadem ayrıca, kadınların TBMM'de aynı oranda temsil edilmesini istedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerine kilitlenirken Kadın ve Demokrasi Vakfı'ndan (KADEM) dikkat çeken bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermeleri çağrısında bulunuldu.

KADEM'in açıklaması şöyle:

Kadın ve Demokrasi Vakfı üye ve yöneticileri olarak yaklaşan 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi, TBMM'de kadın temsilinin önemini bir kez daha hatırlatma gereği hissediyoruz. Çünkü TBMM; kadınların karar alma mekanizmalarında etkin olarak yer alması gereken en önemli kurumdur.

"AYNI ORANDA TEMSİL EDİLMELİ"

Bizler, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğine inanıyor ve kadınların TBMM'de aynı oranda temsil edilmesini, demokratik toplumun gerekliliği olarak görüyoruz.

"LİSTELERDE ÜST SIRALAR OLMALI"

Mecliste kadın vekillerin oranının yüzde 50'ye ulaşmasıyla kadının sesi daha iyi duyulacak ve ülkemizde demokrasi daha sağlam temellere oturacaktır. Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz.

"KADINLARIN EŞİT TEMSİL EDİLDİĞİ BİR TÜRKİYE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan meclisimize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz.

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Demokrasi, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadem, siyasi partilere çağrı yaptı! Kadın adaylara listelerin üst sıralarından yer verilmesini istedi - Son Dakika
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