Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan makam odasında haciz operasyonuna ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan makam odasında haciz operasyonuna ilişkin açıklama

10.06.2022 17:03
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan makam odasında haciz operasyonuna ilişkin açıklama

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, makam odasına yapılan haciz operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, makam odasına yapılan haciz operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Odabaşı, "Hukuka karşı saygımızı korurken, yasal olan ancak meşru olmayan bütün kararları ve bu meşru olmayan kararı elini ovuşturarak izleyenleri Kadıköylüler adına sorgulama hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Odabaşı, yaptığı açıklamada, "08 Haziran Çarşamba günü Kadıköy Belediye Başkanlığında bulunan başkanlık makam odasına haciz işlemi uygulanmış; yaklaşık 3 saat süren haciz işlemi sonrasında odada bulunan koltuklar, masalar, sandalyeler ve televizyon haczedilmiştir. Hacze konu olan dosya, imar uygulamasından kaynaklanan şuyulandırma bedelinin artırılmasına ilişkindir. Dava konusu olan ve Kadıköy Belediye Encümen Kararları ile şuyulandırma yapılan alanlar; '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun' çerçevesinde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teklifi üzerine 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 'riskli alan' ilan edilmiştir. 6306 sayılı kanunun 6. maddesinin 5. fıkrasında: 'Bakanlık; riskli alanlara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma yapmaya yetkilidir' denilmektedir. Dolayısıyla söz konusu alanlara ilişkin her türlü tasarruf hakkı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına aittir. Bu sebeple, Kadıköy Belediyesi Encümen kararları ile onaylanan 10/c imar uygulaması işlemlerinin mahkeme kararı ile iptal edilmesinden ötürü ortaya çıkan yetkisizlikten idaremizin sorumlu tutulması mümkün değildir. İleride tespit edilecek kamu zararlarına yol açmamak adına idaremizin bu ve benzeri dosyalarda bir ödeme tasarrufu olmamıştır ve olmayacaktır. Kadıköylülerin bin bir emekle elde ettikleri gelirleriyle ödedikleri vergileri kamucu bir anlayışla doğru ve hakkaniyetli bir şekilde yönetmek, hacze konu olan dosyanın yaklaşık 120'de 1'ini bile karşılamayan başkanlık makam odası eşyalarından çok daha önemlidir. ve hatırlatmakta fayda var ki, hukuka karşı saygımızı korurken, yasal olan ancak meşru olmayan bütün kararları ve bu meşru olmayan kararı elini ovuşturarak izleyenleri Kadıköylüler adına sorgulama hakkımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan makam odasında haciz operasyonuna ilişkin açıklama
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan makam odasında haciz operasyonuna ilişkin açıklama

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Kaynak: İHA

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'dan makam odasında haciz operasyonuna ilişkin açıklama - Son Dakika

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