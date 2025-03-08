8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

Geniş Video İzle

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Elif Lale Bilgili'nin konuşma yaptığı sırada mikrofonunu kapattı. Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, "Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına" dedi.

08.03.2025 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili ile AK Parti Grup Başkanvekili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşandı.

Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi.

"3 BELEDİYE BAŞKANINIZ RÜŞVETTEN YARGILANIYOR"

Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda böyle bir durumdayken, böyle bir rüşvetle, silahlı terör örgütüyle, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanırken sanki tam tersiymiş gibi algı yapmanızı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını anlatan Bilgili, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahsetti.

"NEDEN BENİM KONUŞMAMIN SÜRE KISTLAMASI OLUYOR?"

Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sordu.

MİKROFONUNU KAPATTI

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı. AK Parti'li Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istedi.

"ŞUNU ÇIKARALIM"

Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi. Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrıldı.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

8 Mart Kadınlar Günü\'nde CHP\'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

Kadıköy Belediyesi, Meclis Başkanı, Ahmet Kurtuluş, Kadınlar Günü, Kısıtlama, AK Parti, Politika, Kadıköy, 3-sayfa, 8 Mart, Son Dakika

Son Dakika Politika 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • murat özdemir:
    Kadıköy belediyesinin ne yolsuzlğu biter nede arsızlığı... 102 23 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Şimdi buraya yolsuzluk karşıtı akepeliler toplanır hahah :)) 22 80 Yanıtla
  • Sk 06:
    işlerine gelmeyince skandal kendinize bakın helal olsun iyi yapmışsın başkan hadlerini bilecekler 17 64 Yanıtla
  • Mustafa SAK:
    CeHaPe nin hali zaten hep böyleydi. Oklar bunlara doğru döndüğünde mağduru oynayıp ciyaklamasını iyi bilirler. Ama fırsat ellerine geçti mi geçmişte olduğu gibi milletin anasını ağlatmasını iyi bilirler. Ama bunların devri 75 yıl önce bitti. Bundan sonra da hiç gelmeyecek Allah'ın izni ile. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Aminnnnnn 46 12 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Dininiz imanınız para olmuş hala konuşuyor yolsuzluktan ve rüşvetten bahsediyor. Yalan yuva yapmış 32 17 Yanıtla
  • Galip 35:
    Trump tan ümit beklenir bu CHP den asla 26 11 Yanıtla
  • 78908900:
    CHP mi ? (C) ızırtı , ( H ) ırıltı , ( P ) atırtı .Bu sesleri iyi biliriz . 24 10 Yanıtla
  • Mustafa SAK:
    CeHaPe 17 10 Yanıtla
  • Batu Gun:
    ya yalan iftiralarla kanunsuz sekilde chp'yi kisitla hicbir sey cikmasin sonra gel algi yap milletin yorumunu yoruma tepkisini (like/dislike) sansurle. oy verirken de bunu yapmaya calisin bakalim kili oldugunuz organiniza neler sokuyoruz te allam. akp yaptirdi bizim sucumuz yok diye siyrilamayacaksiniz gt kili haberler.com. simdi ister sansurle ister haberi sil begenmediginden yorumlari bir sey degismeyecek 3 9 Yanıtla
  • ahmet demir:
    chp demek ahlaksızlık utanmamaxlık demektir kesin ve net 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:18:52. #7.13#
SON DAKİKA: 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.