Kadın Liderlik Paneli NATO Zirvesinde

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca yapılacak "Barışın Eksik Parçası: Dayanıklılığa Liderlik Eden Kadınlar" paneli, kadın liderliği ve uluslararası güvenlik alanındaki güncel tartışmaları uluslararası platforma taşıyacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile SETA işbirliğinde düzenlenecek NATO Public Forum 2026 politika yapıcılar, uzmanlar, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve uluslararası paydaşları stratejik diyalog zemininde buluşturacak.

Ankara Palas'ta tematik panel ve oturumların düzenleneceği forum kapsamındaki resmi "Allies in Ankara" yan etkinliklerinden biri olan "The Missing Piece for Peace: Women Leading Resilience (Barışın Eksik Parçası: Dayanıklılığa Liderlik Eden Kadınlar)" başlıklı panelin ev sahipliğini ise AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan üstlenecek.

7 Temmuz'da düzenlenecek panelin moderatörlüğünü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı ve Konya Milletvekili Meryem Göka yapacak.

Panelde, NATO Genel Sekreteri'nin Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Irene Fellin, Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Oxford Üniversitesi'nden Sarah Chapman ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın konuşmacı olarak yer alacak.

Güvenlik politikalarında kadın liderliği öne çıkacak

Panelde, kadın liderliği, uluslararası güvenlik, kadınların küresel güvenlik politikalarındaki artan rolü, barış ve dayanıklı toplumların inşası, kriz yönetimi, insani diplomasi, yapay zeka ve yeni güvenlik ortamları ile hibrit tehditlere karşı toplumsal dayanıklılık konuları ele alınacak.

NATO'nun "Women, Peace and Security (WPS)" (Kadınlar, Barış ve Güvenlik) yaklaşımına katkı sunmayı amaçlayan panelde, kadınların yalnızca krizlerden etkilenen aktörler değil, aynı zamanda barışın kurulması, güvenliğin güçlendirilmesi ve karar alma mekanizmalarının şekillenmesinde etkin liderler olduğu vurgulanacak.

Türkiye'nin, NATO'nun Kadın, Barış ve Güvenlik gündemine verdiği önemin ortaya konulacağı panelde, kadınların ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine daha güçlü katılımının güvenlik politikalarının etkinliğini artıracağı yönünde politika önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ercan, forumda Türkiye'nin kadın, barış ve güvenlik yaklaşımını anlatacak

Öte yandan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, aynı gün NATO Public Forum kapsamında Türk Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen "Transatlantic Security through a Gender Lens: Multi-Stakeholder Cooperation, Military Institutionalization, and Future Pathways for WPS' (Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Transatlantik Güvenlik: Çok Paydaşlı İşbirliği, Askeri Kurumsallaşma ve WPS İçin Gelecek Yolları)" başlıklı uluslararası panelde de konuşmacı olarak yer alacak.

Ercan'ın panelde, kadınların güvenlik politikalarının şekillenmesindeki stratejik rolünü ve NATO'nun 'Kadın, Barış ve Güvenlik' (Women, Peace and Security-WPS) gündemine ilişkin Türkiye'nin yaklaşımını uluslararası katılımcılarla paylaşması bekleniyor.