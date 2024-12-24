Kadın Meclisi, Başkan Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kadın Meclisi, Başkan Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti

Kadın Meclisi, Başkan Çavuşoğlu\'nu Ziyaret Etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ve üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek, kadınların mutluluğunun şehrin mutluluğu için önemi üzerinde durdular.

24.12.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ve yürütme kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, "Kadın mutlu olursa, şehir mutlu olur" dedi.

Bir süre önce olağan genel kurulunu tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Genel Sekreter Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ve meclis yürütme kurulu üyeleri katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kent Konseyi Başkanı Alten ve meclis üyelerini tebrik ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Güzel bir süreci inşallah hep beraber keyifli bir şekilde yönetiriz. Çıkmış olduğunuz bu yolculukta Allah ayağınıza taş değdirmesin. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bizim de bir tek hayalimiz var. Bu şehrin kadınları mutlu olsun. Kadınlar mutlu olursa, çocuk, eş, baba, kardeş, herkes, şehir mutlu olur" dedi.

Başkan Çavuşoğlu'ndan birlik mesajı

Mutluluğa giden yolda birlik içerisinde hareket etmenin önemine vurgu yapan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Çıktığımız bu yolculukta hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimsenin rengine, dinine, diline, mezhebine, siyasi düşüncesine bakmadan hepsini kucaklayabilmemiz gerek. En önemli isteğim bu, bir şey ürettiğinizde ya da biri sizden bir talepte bulunduğunda kişinin siyasi fikrini, kimliğini, dinini, dilini kapatıp sadece insan olarak görmemiz yeterli. Bu şehre bunu öğretmemiz gerekiyor. Herkes birbirine baktığında karşısında sadece bir insan görmeli, o kişinin inancıyla, giyimiyle, kuşamıyla ilgilenmemelidir" diye konuştu.

"Çalışmalarımız meyvesini verecek"

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, güzel bir ekip oluşturduklarını ve her geçen gün keyifli ve faydalı sosyal projeleri hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Marım, "Arkadaşlarımız çok heyecanlı ve çok güzel proje üretiyorlar. Önümüzdeki günlerde projelerimizin meyvesini hem sizlere hem de kamuoyuna gösteririz" ifadelerini kullandı. Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten ise kısa bir süre önce göreve başlamalarına rağmen düzenli olarak bir araya geldiklerini ve heyecanla gayret ettiklerini söyledi. Alten, "Güzel bir dönem geçirelim istiyoruz. Kadınların yüzünün güldüğü, şehrin mutlu olduğu bir Denizli için hep birlikte çalışacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Kent Konseyi, Sivil Toplum, Belediye, Politika, denizli, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadın Meclisi, Başkan Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
13:20 Suriye Milli Ordusu, PKKYPG’nin Münbiç’e sızma girişimini engelledi Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
18:57 Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu Fenerbahçe, başka takımda 27 milyon euroluk krize neden oldu
18:57 İstanbul için uykuları kaçıracak ’’büyük kıyamet’’ uyarısı İstanbul için uykuları kaçıracak ''büyük kıyamet'' uyarısı
18:46 Davutoğlu’ndan ’Emevi Camii’nde namaz’ sorusuna yanıt Davutoğlu'ndan 'Emevi Camii'nde namaz' sorusuna yanıt
18:30 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ameliyat oldu
18:22 Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor Resmi açıklama yapıldı: 3 Japon otomobil devi birleşiyor
18:16 Avusturya’da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu Avusturya'da yapılan polis baskınında uzun namlulu silahlar ve yasadışı Nazi sembolleri bulundu
18:01 Yusuf Dikeç’e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi Yusuf Dikeç'e Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 14:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın Meclisi, Başkan Çavuşoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.